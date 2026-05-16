Ολυμπιακός: Όλοι μέσα για τον... τελικό με ΑΕΚ

Έτοιμος για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (17/5, 19:30) την ΑΕΚ, ψάχνοντας τη νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Σαντιάγκο Έσε, παίρνοντας συνολικά 25 παίκτες και πριν από τη σέντρα θα αποφασίσει ποιοι δύο θα κοπούν.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.

