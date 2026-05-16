Απόλλων: «Ραντεβού στο ΓΣΠ!»

Με ανακοίνωση του ο Απόλλωνας, ενημερώνει ότι όλα τα «μαγικά χαρτάκια» για τον τελικό κυπέλλου που αναλογούσαν στους φιλάθλους του, έχουν εξαντληθεί.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους φιλάθλους της ομάδας μας για τον Τελικό Κυπέλλου Coca-Cola.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο του Απόλλωνα για τη μαζική ανταπόκριση και τη συγκλονιστική στήριξη προς την ομάδα μας.

Ραντεβού στο ΓΣΠ.