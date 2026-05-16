Mε μυαλό αλλού, αλλά και γόητρο!

Εν μέσω της κινητοποίησης και των επαφών με υποψήφιο επενδυτή, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται σήμερα (18:00), στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του στη σεζόν, την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Ένας αγώνας χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα για τις δυο ομάδες, με τους γαλαζοκίτρινους να έχουν… χίλια δυο προβλήματα να σκεφτούν και μόνο το γόητρο να είναι αυτό που τους κρατάει σε εγρήγορση γα αυτό το παιχνίδι.

Εξάλλου, το μυαλό στην ομάδα της Λευκωσίας είναι κυρίως στα εξωαγωνιστικά προβλήματα που ταλανίζουν, με την ελπίδα οι συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος να οδηγήσουν κάπου, ώστε να μπει σε μία τροχιά για έξοδο από το οικονομικό αδιέξοδο. Πέραν τούτου, όμως, ο ΑΠΟΕΛ πάει στον αγώνα και με πολλές απουσίες, είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω καρτών.

Ως γνωστό, δεν υπολογίζονται οι Πιέρος, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Μπρόρσον, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγιερ και Ρόσα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, ενώ εκτός λόγω καρτών είναι οι Λαΐφης, Μαϊόλι και Ολαγίνκα. Σημειώνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ στα υπόλοιπα εντός έδρας παιχνίδια της χρονιάς δεν είχε και τον ιδανικότερο απολογισμό. Συγκεκριμένα σε 17 αγώνες στο ΓΣΠ κατέγραψε οκτώ νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες.