Ατλέτικο Μαδρίτης: Θα αγοράσει τον Γκονζάλες

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εισηγήθηκε θετικά για την παραμονή του Αργεντινού παίκτη στο ρόστερ της ομάδας και η διοίκηση αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, που προβλέπεται από τον δανεισμό του παίκτη. Συγκεκριμένα, οι «ροχιμπλάνκος» θα πρέπει να καταβάλουν στους «μπιανκονέρι» 25 εκατομμύρια ευρώ, για να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον 28χρονο ποδοσφαιριστής. Ο Γκονζάλες είχε τη φετινή σεζόν πέντε γκολ σε 39 συμμετοχές με την ισπανική ομάδα. Ο Αργεντινός παίκτης φέρεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη διοίκηση για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Αρχεντίνος Τζούνιορς, Στουτγάρδης, Φιορεντίνα και Γιουβέντους.

