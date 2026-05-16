Ατλέτικο Μαδρίτης: Θα αγοράσει τον Γκονζάλες

Η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα για την αγορά του Νίκο Γκονζάλες από τη Γιουβέντους

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εισηγήθηκε θετικά για την παραμονή του Αργεντινού παίκτη στο ρόστερ της ομάδας και η διοίκηση αναμένεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, που προβλέπεται από τον δανεισμό του παίκτη. Συγκεκριμένα, οι «ροχιμπλάνκος» θα πρέπει να καταβάλουν στους «μπιανκονέρι» 25 εκατομμύρια ευρώ, για να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον 28χρονο ποδοσφαιριστής. Ο Γκονζάλες είχε τη φετινή σεζόν πέντε γκολ σε 39 συμμετοχές με την ισπανική ομάδα. Ο Αργεντινός παίκτης φέρεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη διοίκηση για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Αρχεντίνος Τζούνιορς, Στουτγάρδης, Φιορεντίνα και Γιουβέντους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

