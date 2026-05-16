Μπαρτσελόνα: Κοντά στον αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα έχει προχωρήσει τις επαφές με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της το φετινό καλοκαίρι
Ο 26χρονο επιθετικός είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στη Βαρκελώνη και φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «μπλουγκράνα» για συμβόλαιο τριών ετών, με προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμα χρόνο. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεκινήσει επαφές και με τη Γιουβέντους, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή τις επόμενες εβδομάδες. Η «βέκια σινιόρα» δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο πώλησης του Βλάχοβιτς, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά. Τη φετινή σεζόν, ο διεθνής επιθετικός μετράει οκτώ γκολ και δυο ασίστ σε 21 συμμετοχές.
Novasports.gr