Η απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις στους επικριτές του

Δημοσιευτηκε:

Τι λέει σε όσους μιλούν για τα ταξίδια του και ο DPG

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μια ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες, περίπου μια μέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έσπασε τη σιωπή του απαντώντας σε κάποιους επικριτές, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Αμερικανός φόργουορντ φάνηκε ενοχλημένος από τα όσα του καταλόγισαν ορισμένοι για την απόδοσή του, αλλά και για τα μακρινά ταξίδια που συνηθίζει να κάνει όταν δεν έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του.

«Ενήλικες χάνουν τα λογικά τους για ένα παιδικό παιχνίδι.

Καλύτερα να προσέχετε τη γλώσσα σας σε αυτές τις εφαρμογές που με φωνάζουν τα πάντα εκτός από αυτό που ονόμασε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα φέρνει τις πιο ηλιόλουστες στιγμές και τις πιο σκοτεινές βροχές, κάτι που ταιριάζει σε αυτούς τους οπαδούς του καλού καιρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.Τώρα όλοι είναι ο Ντέιβ Σαπέλ νομίζοντας πως γελά καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, όταν δεν είναι το ίδιο.Απλώς να ξέρετε ότι τα σκ@τ@ επιστρέφουν και θα κυκλώσουμε τη μέρα.Βλέπω πολλή κακή συμπεριφορά, αλλά να θυμάστε ότι κάποια στιγμή δικαιώνεσαι», ανέφερε.

Παράλληλα, απάντησε σε όσους ισχυρίζονται ότι δεν του κάνει καλό να κάνει μακρινά ταξίδια στα ρεπό της ομάδας. «Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο δεν με νοιάζει», υπογράμμισε.

Τέλος, δημοσίευσε, μαζί με μια σειρά διάφορων αναρτήσεων και μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

