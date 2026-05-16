Μπορεί η Λίβερπουλ να χάσει την 5η θέση και το Champions League;

Δύο σενάρια κάνουν την εμφάνισή τους, αγχώνουν τη Λίβερπουλ και την προειδοποιούν πως τόσο η Μπόρνμουθ, όσο και η Μπράιτον, εξακολουθούν να πιστεύουν στην 5η θέση και το Champions League. Υπάρχει τρόπος για αμφότερες, όλα εξαρτώνται από το ματς στο «Άνφιλντ» με την Μπρέντφορντ…

Πρόκειται για μία αγωνιστική περίοδο που εξελίσσεται από την αρχή ως το τέλος, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Αυτό είναι προφανές. Μπήκε στην χρονιά, έχοντας δαπανήσει μισό… δισεκατομμύριο και με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της, και πλέον, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε, «φωνάζει» πως θα ήθελε να τελειώσει η Premier League.

Είναι σαφές πως κάτι πηγαίνει πολύ λάθος και μεγαλύτερη απόδειξη από την ήττα της με 4-2 από την Άστον Βίλα, προφανώς και δεν υφίσταται. Οι «κόκκινοι» ήταν ανταγωνιστικοί όσο το ματς ήταν πιο… χαλαρό, αλλά μόλις το παιχνίδι «άναψε» και ο ρυθμός έμοιαζε ανεξέλεγκτος, έμοιαζαν δύο ταχύτητες κάτω.

Δέχθηκαν τέσσερα γκολ, η «ζημιά» θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά την περιόρισε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τα δύο γκολ που πέτυχε από στατικές φάσεις.

Συνέπεια; Η Λίβερπουλ να υποχωρεί στην 5η θέση, να έχει 59 βαθμούς μετά από 37 ματς, να μπορεί να φτάσει στην καλύτερη των περιπτώσεων τους 62 και να είναι σίγουρα 22 κάτω από την περσινή της συγκομιδή.

Η Άστον Βίλα την προσπέρασε στη βαθμολογία και αρκετοί είναι αυτοί που ρωτούν, αν οι «κόκκινοι» κινδυνεύουν να χάσουν το Champions League.

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε πως πιο πιθανό μοιάζει να τερματίσουν αυτοί 4οι και η Βίλα στην 5η θέση, παρά να συμβεί κάτι διαφορετικό. Διότι αν η Λίβερπουλ κερδίσει στο «Άνφιλντ» την Μπρέντφορντ και η ομάδα του Ουνάι Έμερι ηττηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», τρεις ημέρες μετά τον τελικό του Europa League, τότε θα μείνει στους 62 και θα υποχωρήσει 5η στην ισοβαθμία.

Ποιο είναι, όμως, το ανησυχητικό σενάριο για τη Λίβερπουλ; Το ότι δύο ομάδες έχουν τη δυνατότητα να την αγχώσουν, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η μία είναι η Μπόρνμουθ. Υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βαϊτάλιτι» και αν την κερδίσει, τότε θα θέλει νίκη και στην τελευταία «στροφή» του πρωταθλήματος, σε συνδυασμό με μη επικράτηση της Λίβερπουλ. Αν αυτό συμβεί, τα «κεράσια» θα τερματίσουν στην 5η θέση.

Από την άλλη πλευρά, η Μπράιτον απέχει έξι βαθμούς από τους «κόκκινους», έχει παιχνίδι λιγότερο και μπορεί επίσης να ελπίζει. Θέλει, όμως, ήττα της Λίβερπουλ από την Μπρέντφορντ στο «Άνφιλντ» και δύο δικές της νίκες, αρχής γενομένης απέναντι στη Λιντς, στο «Έλαντ Ρόουντ», για πρώτη φορά από το 2021.

Αν αυτό συμβεί, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμήσουν στους 59 και η Μπράιτον θα υπερέχει στην ισοβαθμία και τη διαφορά τερμάτων! Τώρα, είναι αμφότερες στο +10, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αν οι «γλάροι» κερδίσουν τα δύο ματς τους και η Λίβερπουλ ηττηθεί στο δικό της, αυτό θα αλλάξει.

Οπότε, ναι, σαφώς και υπάρχει τρόπος να χαθεί το Champions League για τη Λίβερπουλ. Και όσο σκληρό και αν ακούγεται, αν ο Άρνε Σλοτ δεν μπορεί να επικρατήσει της Μπρέντφορντ την τελευταία αγωνιστική, για να βγει ο ίδιος στην πεντάδα, τότε, ενδεχομένως, να μην αξίζει να βρίσκεται στην κορυφαία διασυλλογική

