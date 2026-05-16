Η Καρολίνα Πελενδρίτου τιμήθηκε στο Messinia Challenge

Τιμητικό βραβείο για τη μακρόχρονη προσφορά της στον αθλητισμό και την κοινωνία απέσπασε η Καρολίνα Πελενδρίτου στο πρόσφατο Messinia Challenge, το οποίο πραγματοποιήθηκε για 14η χρονιά στη Μεσσηνία, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

Η Κύπρια τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης τιμήθηκε στο πλαίσιο των Messinia Challenge Awards, που διεξήχθησαν το Σάββατο 9 Μαΐου, ανάμεσα σε σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και της κοινωνίας, όπως ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Νάσος Γκαβέλας, η Μαρία Πολύζου, η Πέννυ Ρούγκα και άλλοι.

Πελενδρίτου: «Πάλεψα πολύ για την συμπερίληψη»

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η Καρολίνα Πελενδρίτου έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης και συμπερίληψης: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη δική τους προσωπική μάχη για να ξεπεράσουν τα όριά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η συμπερίληψη είναι κάτι για το οποίο πάλεψα πολύ στη ζωή μου. Μέσα από τον νεοσύστατο οργανισμό που δημιούργησα πρόσφατα, το Through My Eyes, η συμπερίληψη αποτελεί έναν από τους βασικούς μου στόχους. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι σε μια διοργάνωση που την κάνει πράξη».

Την κορυφαία Παραολυμπιονίκη βράβευσαν οι παραθλητές - μέλη της Παραολυμπιακής Ομάδας της Ελλάδας, Νάσος Γκαβέλας, Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Γεωργία Καλτσή, καθώς και ο Γιώργος Τσιρώνης, Country Director της JYSK Ελλάδας.

Κορυφαία διοργάνωση Πανευρωπαϊκό

Το Messinia Challenge, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στην Ευρώπη, διοργανώνεται από το 2013 από την Active Media Group και μέχρι πέρσι ήταν γνωστό ως Navarino Challenge.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες από 34 χώρες, περιλάμβανε 70 δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα, ενώ συμμετείχαν περισσότερα από 2.000 παιδιά της Μεσσηνίας και 60 αθλητές με αναπηρία. Η διοργάνωση έχει τιμηθεί ως κορυφαίο wellness event της Ευρώπης και θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο multisport event της Ελλάδας.