ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Καρολίνα Πελενδρίτου τιμήθηκε στο Messinia Challenge

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Καρολίνα Πελενδρίτου τιμήθηκε στο Messinia Challenge

Bράβευση στο Messinia Challenge για τη μακρόχρονη προσφορά της στον αθλητισμό και την κοινωνία

Τιμητικό βραβείο για τη μακρόχρονη προσφορά της στον αθλητισμό και την κοινωνία απέσπασε η Καρολίνα Πελενδρίτου στο πρόσφατο Messinia Challenge, το οποίο πραγματοποιήθηκε για 14η χρονιά στη Μεσσηνία, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

Η Κύπρια τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης τιμήθηκε στο πλαίσιο των Messinia Challenge Awards, που διεξήχθησαν το Σάββατο 9 Μαΐου, ανάμεσα σε σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και της κοινωνίας, όπως ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Νάσος Γκαβέλας, η Μαρία Πολύζου, η Πέννυ Ρούγκα και άλλοι.

Πελενδρίτου: «Πάλεψα πολύ για την συμπερίληψη»

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η Καρολίνα Πελενδρίτου έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης και συμπερίληψης: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη δική τους προσωπική μάχη για να ξεπεράσουν τα όριά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η συμπερίληψη είναι κάτι για το οποίο πάλεψα πολύ στη ζωή μου. Μέσα από τον νεοσύστατο οργανισμό που δημιούργησα πρόσφατα, το Through My Eyes, η συμπερίληψη αποτελεί έναν από τους βασικούς μου στόχους. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι σε μια διοργάνωση που την κάνει πράξη».

Την κορυφαία Παραολυμπιονίκη βράβευσαν οι παραθλητές -  μέλη της Παραολυμπιακής Ομάδας της Ελλάδας, Νάσος Γκαβέλας, Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Γεωργία Καλτσή, καθώς και ο Γιώργος Τσιρώνης, Country Director της JYSK Ελλάδας.

Κορυφαία διοργάνωση Πανευρωπαϊκό

Το Messinia Challenge, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στην Ευρώπη, διοργανώνεται από το 2013 από την Active Media Group και μέχρι πέρσι ήταν γνωστό ως Navarino Challenge.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες από 34 χώρες, περιλάμβανε 70 δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα, ενώ συμμετείχαν περισσότερα από 2.000 παιδιά της Μεσσηνίας και 60 αθλητές με αναπηρία. Η διοργάνωση έχει τιμηθεί ως κορυφαίο wellness event της Ευρώπης και θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο multisport event της Ελλάδας.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Όλοι μέσα για τον... τελικό με ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός ο Τετέι με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Το ταλέντο υπάρχει και χθες φάνηκε ξεκάθαρα

ΑΕΛ

|

Category image

Η Καρολίνα Πελενδρίτου τιμήθηκε στο Messinia Challenge

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Θα αγοράσει τον Γκονζάλες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν το… διαπραγματεύεται

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπορεί η Λίβερπουλ να χάσει την 5η θέση και το Champions League;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλλων: «Ραντεβού στο ΓΣΠ!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πολύ κοντά στην Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε μυαλό αλλού, αλλά και γόητρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Κοντά στον αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τιμές και… βήμα 2ης θέσης

ΑΕΚ

|

Category image

Παρελθόν η πιο ηχηρή μεταγραφή του Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Τα φώτα την Τρίπολη για τη μάχη παραμονής

Ελλάδα

|

Category image

Ώρα για την κούπα στο FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη