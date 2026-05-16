Το ανακοίνωσε και ο ίδιος - Ο Λεβαντόφσκι αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα

Ηταν ήδη γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο 37χρονος Πολωνός επιθετικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram και ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο ευχαριστίες στην Μπάρτσα, τον πρόεδρο Τζυοάν Λαπόρτα και την Καταλονία.

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου. Τέσσερις σεζόν, τρία πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους οπαδούς από τις πρώτες μου κιόλας μέρες. Η Καταλονία είναι ο τόπος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσους γνώρισα κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων υπέροχων χρόνων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Η Μπάρτσα. Η Καταλονία», έγραψε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος σκόραρε 119 γκολ σε 191 αγώνες και είναι ο 14ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Το συμβόλαιο του έμπειρου στράικερ έληγε τον Ιούνιο. Από την άφιξή του από την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2022, ο Λεβαντόφσκι έγινε μια από τις βασικές επιθετικές απειλές των «μπλαουγκράνα». Φέτος, ωστόσο, έπαιξε έναν ελαφρώς λιγότερο σημαντικό ρόλο, αν και απέδειξε ότι το ένστικτό του για γκολ παραμένει αμείωτο.

Ο «Λέβα», ο οποίος θα γίνει 38 ετών τον Αύγουστο, έχει κατακτήσει επτά τίτλους με τους Καταλανούς. Εκτός από τους τρεις τίτλους της La Liga που αναφέρει στο βίντεο που είναι αφιερωμένο στους οπαδούς της Μπάρτσα, έχει κερδίσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία Σούπερ Καπ Ισπανίας. Και τα τέσσερα τα κέρδισε σε τελικούς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, εναντίον της οποίας έχει σκοράρει έξι γκολ στα 11 Clásico που έπαιξε.

Η επόμενη ομάδα του Ρόμπερτ Λεφαντόφσκι

Ο Λεβαντόφσκι έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε ένα λιγότερο απαιτητικό πρωτάθλημα μετά την κατάκτηση της La Liga με την Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας: «Θα ακούσω μερικές ακόμη προτάσεις και θα αποφασίσω. Μπορεί να υπάρξει μια επιλογή σε ένα λιγότερο απαιτητικό πρωτάθλημα. Σχεδόν κλείνω τα 38, αλλά αισθάνομαι καλά σωματικά, οπότε σκέφτομαι έναν συνδυασμό.

Πρέπει να λάβω υπόψη την πιθανότητα ότι είναι ώρα να παίζω και να απολαμβάνω τη ζωή. Ίσως προκύψει αυτή η επιλογή και δεν την αποκλείω».

Οι προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία φέρεται να έχουν φτάσει μέσω του ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, ο οποίος κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Βαρκελώνη είχε την ευκαιρία να μιλήσει απευθείας με τον Λεβαντόφσκι για να εξετάσουν όλα τα πιθανά σενάρια.

