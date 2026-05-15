Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του ανέφερε πως θα πάει… για την πλήρη ανατροπή.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα stories στο Instagram μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια, στην οποία απευθυνόταν στον Φρι. Εκεί αναφέρει πως θα τα λύσει όλα και ότι θα πάει για την πλήρη ανατροπή.

«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες. Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε» είπε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.

sdna.gr