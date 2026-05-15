ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του ανέφερε πως θα πάει… για την πλήρη ανατροπή.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα stories στο Instagram μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια, στην οποία απευθυνόταν στον Φρι. Εκεί αναφέρει πως θα τα λύσει όλα και ότι θα πάει για την πλήρη ανατροπή.

«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες. Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε» είπε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιουβέντους: Δύσκολα θα μείνει ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετεβίνος για την πιθανότητα επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία, υπάρχει καλή και ειλικρινής πρόθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Χέιζ-Ντέιβις στους επικριτές του

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Ποιος να σου πει τι ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πόλεμος» δηλώσεων στη Ρεάλ μεταξύ Αρμπελόα-Εμπαπέ: «Μου είπε πως θα είμαι ο 4ος επιθετικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: Ανοιχτή η παραμονή του Περέιρα

Ελλάδα

|

Category image

Μία χρονιά, σε 90 λεπτά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (15/5)

TV

|

Category image

Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ντιούφ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

F1: Το σενάριο «βόμβα» ανταλλαγής Φερστάπεν με Πιάστρι

AUTO MOTO

|

Category image

Με τις γνωστές απουσίες ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ με σούπερ βίντεο και χωρίς Καμαβινγκά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγκάλιασαν την παραμονή Βαλένθια και Ράγιο Βαγεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη