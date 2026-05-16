Με τιμές και… βήμα 2ης θέσης

Σήκωσε μανίκια ο Τσάβι Ρόκα και μπήκε στα βαθιά για τον προγραμματισμό της ΑΕΚ. Χθες, ενημερώθηκαν οι Βαλεντίν Ρομπέρζ και Άνχελ Γκαρσία ότι δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαιά τους. Ως εκ τούτου, θ’ αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα της Λάρνακας. Ο Ρομπέρζ (κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια) βρίσκεται στην «Αρένα» από το 2023, καταγράφοντας συνολικά 79 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Τον ερχόμενο Ιούνιο θα κλείσει το 38o έτος της ηλικίας του. Ο 33χρονος Άνχελ Γκαρσία βρίσκεται στην «Αρένα» από το 2021, καταγράφοντας με την κιτρινοπράσινη φανέλα συνολικά 114 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές θα τιμηθούν στο σημερινό (18:00) παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πάφος F.C. Τις αμέσως προσεχείς μέρες θα γνωστοποιηθούν κι άλλες εξελίξεις που θ’ αφορούν τον προγραμματισμό στην ΑΕΚ.

Η ομάδα θα ξεκινήσει φέτος κάπως πιο αργά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Ευρώπη, οπόταν θα υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές συγκριτικά με πέρσι, αλλά και περισσότερος χρόνος για τις διεργασίες του προγραμματισμού. Στη σημερινή αναμέτρηση με την Πάφος F.C., η ΑΕΚ θα επιδιώξει το τρίποντο για δύο λόγους, πρώτον για να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα κατάκτησης της 2ης θέσης, και δεύτερον για να ολοκληρώσει νικηφόρα τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην έδρα της.