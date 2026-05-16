Το ταλέντο υπάρχει και χθες φάνηκε ξεκάθαρα

Η αυλαία της φετινής σεζόν έπεσε για την ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο, όμως το τελευταίο σφύριγμα άφησε κάτι πολύ πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα: αισιοδοξία για το μέλλον.

Σε μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα, η ΑΕΛ βρήκε στο φινάλε τον χρόνο και τον χώρο να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όχι μόνο στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά έδειξαν και πως μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό κομμάτι της επόμενης μέρας της ομάδας.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο 22χρονος Παναγιώτης Κυριάκου. Ο νεαρός τερματοφύλακας πήρε φανέλα βασικού και πραγματοποίησε μια εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα. Με αρκετές σημαντικές αποκρούσεις κράτησε την ομάδα του όρθια σε δύσκολες στιγμές, ενώ κορυφαία στιγμή της παρουσίας του ήταν αναμφίβολα η επέμβαση στο πέναλτι, αποδεικνύοντας πως διαθέτει αντανακλαστικά, καθαρό μυαλό και προσωπικότητα κάτω από τα δοκάρια.

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε και ο 18χρονος Σίμωνας Χριστοφή. Στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την ανδρική ομάδα, ο νεαρός εξτρέμ έδειξε θράσος, ενέργεια και ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΛ. Ήταν δραστήριος σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και απέδειξε πως διαθέτει τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη λύση για τα άκρα της επίθεσης. Αγωνίστηκε μέχρι το 80ό λεπτό, όταν παραχώρησε τη θέση του στον Φορεστιέρι, έχοντας ήδη κερδίσει το χειροκρότημα όσων παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Τα πρώτα του λεπτά πήρε και ο 17χρονος Χρίστος Καραμανή. Ο νεαρός πέρασε στον αγώνα στο 83ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σαβό, καταγράφοντας ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ποδοσφαιρική του πορεία. Μπορεί ο χρόνος συμμετοχής του να ήταν περιορισμένος, όμως η παρουσία του αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως στην ΑΕΛ υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές με προοπτική και ταλέντο.

Σε μια εποχή όπου το κυπριακό στοιχείο συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα, τέτοιες παρουσίες υπενθυμίζουν πως υπάρχουν παιδιά από τις ακαδημίες και την εγχώρια αγορά που αξίζουν ευκαιρίες και μπορούν να ανταποκριθούν.

Το ζητούμενο πλέον για την επόμενη σεζόν δεν είναι απλώς να πάρουν μερικά λεπτά συμμετοχής σε «αδιάφορα» παιχνίδια, αλλά να ενταχθούν σταδιακά και ουσιαστικά στο πλάνο της ομάδας.

Αντρέας Πολυκάρπου