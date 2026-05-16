ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολύ κοντά στην Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πολύ κοντά στην Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο

Θα συνεχίσει τις συζητήσεις μετά τον τελικό Κυπέλλου!

Άλματα έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ώρες η Τσέλσι, με φόντο μία ενδεχόμενη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, και όλα δείχνουν πως ο Ισπανός προπονητής είναι κοντά στο «ναι» με τους «μπλε». Διακόπτονται οι συζητήσεις για μερικές ώρες, λόγω του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας, αλλά μετά από αυτόν, οι δύο πλευρές θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο οριστικό «ναι», που «καίει» τη διοίκηση των Λονδρέζων.

Κάθε μέρα που περνά φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον  Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, σύμφωνα με αγγλικά Μέσα που έκαναν την εμφάνισή τους τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/05).

Και αυτό, διότι οι «μπλε» ενδιαφέρονται πολύ για τον Ισπανό προπονητή, τον έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα στις περιπτώσεις που τους έχουν προταθεί και θα ήθελαν πολύ να τον δουν στην άκρη του πάγκου τους, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Ben Jacobs, επισημαίνει πως και ο Αλόνσο είναι θετικός ως προς αυτήν την προοπτική, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, αλλά να διακόπτονται για μερικές ώρες.

Πλέον, όλοι στην Τσέλσι συγκεντρώνονται αποκλειστικά στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, και εν συνεχεία, θα εξακολουθήσουν να «πιέζουν» τον Τσάμπι Αλόνσο, ώστε να διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια και να τον πείσουν για τη θετική του απάντηση.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που η Τσέλσι θέλει να τελειώσει γρήγορα και όπως όλα δείχνουν, ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να γίνει πράγματι ο απόλυτος διάδοχος των Έντσο Μαρέσκα και Λίαμ Ροζίνιορ. Αναμένουμε…

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολύ κοντά στην Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε μυαλό αλλού, αλλά και γόητρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Κοντά στον αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τιμές και… βήμα 2ης θέσης

ΑΕΚ

|

Category image

Παρελθόν η πιο ηχηρή μεταγραφή του Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Τα φώτα την Τρίπολη για τη μάχη παραμονής

Ελλάδα

|

Category image

Ώρα για την κούπα στο FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τα διλήμματα Λουτσέσκου και το πιθανό «Last Dance» στη Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Κάτι σαν… μίνι προετοιμασία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το αυτονόητο κίνητρο και το... άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στην τελική ευθεία με φόντο το ντέρμπι στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απλά για... διασκέδαση

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια, ΑΕΚ-Πάφος & Απόλλων-Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα αδιάφορα ντέρμπι στην Κύπρο, ο τελικός στην Αγγλία και οι υπόλοιπες μεταδόσεις

TV

|

Category image

Σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη