Πολύ κοντά στην Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο

Άλματα έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ώρες η Τσέλσι, με φόντο μία ενδεχόμενη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, και όλα δείχνουν πως ο Ισπανός προπονητής είναι κοντά στο «ναι» με τους «μπλε». Διακόπτονται οι συζητήσεις για μερικές ώρες, λόγω του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας, αλλά μετά από αυτόν, οι δύο πλευρές θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο οριστικό «ναι», που «καίει» τη διοίκηση των Λονδρέζων.

Κάθε μέρα που περνά φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, σύμφωνα με αγγλικά Μέσα που έκαναν την εμφάνισή τους τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/05).

Και αυτό, διότι οι «μπλε» ενδιαφέρονται πολύ για τον Ισπανό προπονητή, τον έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα στις περιπτώσεις που τους έχουν προταθεί και θα ήθελαν πολύ να τον δουν στην άκρη του πάγκου τους, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Ben Jacobs, επισημαίνει πως και ο Αλόνσο είναι θετικός ως προς αυτήν την προοπτική, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, αλλά να διακόπτονται για μερικές ώρες.

Πλέον, όλοι στην Τσέλσι συγκεντρώνονται αποκλειστικά στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, και εν συνεχεία, θα εξακολουθήσουν να «πιέζουν» τον Τσάμπι Αλόνσο, ώστε να διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια και να τον πείσουν για τη θετική του απάντηση.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που η Τσέλσι θέλει να τελειώσει γρήγορα και όπως όλα δείχνουν, ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να γίνει πράγματι ο απόλυτος διάδοχος των Έντσο Μαρέσκα και Λίαμ Ροζίνιορ. Αναμένουμε…

