Παναθηναϊκός: Εκτός ο Τετέι με ΠΑΟΚ

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (17/05, 19:30), στην τελευταία αγωνιστική των play off.

To πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος μπήκε στην αποστολή. Την ίδια στιγμή ο Ανδρέας Τεττέι δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ήταν ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

