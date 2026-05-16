Ο Πιέρος στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ

Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, Πιέρος Σωτηρίου, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και προβληματισμού μέσα από τη συνέντευξή του στο match programme των γαλαζοκιτρίνων για το ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια. Ο διεθνής φορ παραδέχθηκε ότι η φετινή χρονιά δεν κύλησε όπως αναμενόταν, επισημαίνοντας πως όλοι στην ομάδα έχουν μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία σε πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκή έξοδο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να επιστρέψει στις επιτυχίες μόνο μέσα από σωστή αξιολόγηση της κατάστασης και ανάληψη ευθυνών από κάθε πλευρά.

Αναφορά έκανε και στον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετωπίζει, σημειώνοντας πως έχει ήδη μπει στο επόμενο στάδιο της αποθεραπείας του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι θα ταξιδέψει ξανά στη Μπολόνια για ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη:

Πιέρο κλείνει μια χρονιά που σαφώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί καλή. Απομένουν δύο ακόμα παιχνίδια με την ομάδα όμως δυστυχώς να μη διεκδικεί κάτι περισσότερο από τους βαθμούς. Ποιος είναι ο δικός σου απολογισμός;

«Σαφώς και είναι μια χρονιά που δεν εξελίχθηκε σε καμία περίπτωση όπως αρμόζει στο μέγεθος μιας ομάδας όπως ο ΑΠΟΕΛ. Μείναμε εκτός τίτλων και εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα δεδομένο που φέρει ευθύνες από όλους. Εμένα προσωπικά δε με ενδιαφέρει ποιος φέρει τις περισσότερες ή τις λιγότερες. Με ενδιαφέρει η σωστή αντίληψη σε σχέση με τις ευθύνες όλων των μελών, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρει ο ΑΠΟΕΛ ξανά το δρόμο που ορίζει η ιστορία του. Εγώ κοιτάζω τις δικές μου ευθύνες, γιατί είναι οι μόνες που μπορώ να αναλάβω, να αντιμετωπίσω και να διορθώσω. Στο ποδόσφαιρο σαφώς υπάρχουν και συνολικές ευθύνες όμως αυτές αφορούν την ίδια τη διοίκηση για το πως θα τις αντιμετωπίσει. Ήρθα στον ΑΠΟΕΛ γιατί αγαπώ την ομάδα και ό,τι μου ζητηθεί για να βοηθήσω εγώ θα το πράξω».

Είσαι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός λόγω σοβαρού τραυματισμού. Και δυστυχώς αυτός ο τομέας, των τραυματισμών στοιχίζει σε μια ομάδα. Θεωρείς ότι είναι ο κύριος λόγος της αποτυχίας της ομάδας;

«Είναι ένας από τους λόγους. Μια αγωνιστική αποτυχία όμως είναι συνδυασμός λόγων. Δεν μπορείς να εστιάσεις μόνο σε ένα. Σαφώς και το θέμα των τραυματισμών είναι σημαντική παράμετρος ειδικά αν αυτοί έρθουν σε μεγάλο αριθμό και αφορούν ποδοσφαιριστές, στους οποίους ο προπονητής έδωσε βαρύτητα για να κτίσει το παιχνίδι της ομάδας. Γιατί πρέπει να θυμίσω ότι, το καλοκαίρι, οι προσδοκίες δεν ήταν υψηλές. Όμως εμείς ξεκινήσαμε με πέντε παιχνίδια στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην πορεία όμως τέθηκαν νοκ άουτ ποδοσφαιριστές βαρόμετρα και αυτό στοίχισε. Και όταν χάνεται η χημεία που είχε κτιστεί και έφερνε αποτελέσματα, τότε είναι δύσκολο ειδικά εν μέσω των αγώνων να τη χτίσεις ξανά. Όμως ακόμα και με τις απουσίες, έβλεπες ότι υπήρχαν δυνατότητες. Δυνατότητες όμως που δεν ήταν ικανές στο τέλος της ημέρας να φέρουν τα αποτελέσματα που θέλαμε».

Εσύ τώρα βρίσκεσαι στο στάδιο της αποθεραπείας σου. Έχεις μπει στον 5ο μήνα του προγράμματος αποκατάστασης και ακολουθεί δεύτερη επίσκεψη στην Bologna και στο εξειδικευμένο κέντρο που επισκέφτηκες πριν από λίγο καιρό.

«Ναι, ήταν κάτι που με βοήθησε αρκετά. Τον τελευταίο μήνα στον “Αρχάγγελο” προχώρησα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα που μου δόθηκε και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Έτσι τώρα θα πάω στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Στην Bologna θα παραμείνω για περίπου 1,5 μήνα αλλά ελπίζω κάποια Σαββατοκύριακα να επιστρέφω στην Κύπρο για να βλέπω την οικογένειά μου. Όμως θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποθεραπείας μου, αφού πλέον θα μετρώ αντίστροφα για ένταξη στις προπονήσεις».

Δηλαδή πότε προσδιορίζουν οι ειδικοί την επιστροφή σου σε αγωνιστική δράση;

«Σε τέτοιους τραυματισμούς, ο απαιτούμενος χρόνος που σου δίνουν οι ειδικοί είναι εννέα μήνες και από εκεί και πέρα όσο περισσότερο μένεις τόσο μειώνεις το ρίσκο. Εγώ έχω συμπληρώσει τέσσερις μήνες και διανύω τον πέμπτο. Ο δικός μου στόχος είναι να είμαι έτοιμος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι γιατροί θέλουν περισσότερο. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει… Στα σοβαρά τώρα, ακολουθώ κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών και ευελπιστώ να επανέλθω το συντομότερο».

Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, τι θα ήθελες να πεις ως τελευταίο μήνυμα;

«Είμαι Κύπριος, μου έδωσαν την τιμή να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας φορώντας τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Έχω πλήρη αντίληψη για το πως νιώθει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Έχω πλήρη αντίληψη και για την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε η ομάδα να βρει το σωστό δρόμο προς την επόμενη μέρα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος τώρα είναι να δείξει υπομονή. Θα περιμένω και εγώ τα νεότερα όπως όλοι μας. Όμως είμαι βέβαιος ότι ο ΑΠΟΕΛ θα βρει το δρόμο που του αρμόζει».