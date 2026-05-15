Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

Το Final-Four πλησιάζει, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται στον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε σε συνέντευξη για αυτόν τον αγώνα αλλά και για την απουσία του Παναθηναϊκού AKTOR από το Φ4.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο ρόστερ της ομάδας του και στάθηκε στις εμφανίσεις τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Eurohoops»:

Για το αν έχει το πιο ολοκληρωμένο ρόστερ στην ιστορία της ομάδας: «Πιστεύω ότι διαθέτουμε ένα πολύ πλούσιο ρόστερ με ταλέντο. Σίγουρα έχουμε ποιότητα και παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τους οποίους μπορεί κανείς να συνδυάσει ώστε να σου επιτρέψει, ως προπονητής, να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Και φυσικά, ένα πλούσιο και ποιοτικό ρόστερ έχει και μια αντίθετη πλευρά, μια διαφορετική οπτική, που λέει ότι πολλοί καλοί παίκτες μπορεί να μην έχουν τόσο σημαντικό ρόλο και πρέπει να αποδεχτούν ότι το εγώ τους πρέπει να τεθεί λίγο πιο πίσω».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Πάντα είχε την ικανότητα να σκοράρει, αλλά όλοι αυτοί οι εξαιρετικά ταλαντούχοι σκόρερ επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα σκοράρουν ή όχι, όσον αφορά την απόδοσή τους σε άλλους τομείς. Το γεγονός ότι ο Τάιλερ έχει ελληνικό διαβατήριο είναι σημαντικό για εμάς. Είναι και αποτελεί ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης σε σχέση με έναν άλλο παίκτη που ίσως να μην το έχει. Όμως εδώ ο σύλλογος μου δίνει απόλυτη ελευθερία να χρησιμοποιήσω οποιονδήποτε παίκτη».

Για τον Εβάν Φουρνιέ και το ότι έρχεται από τον πάγκο: «Το ποιος είναι στην αρχική πεντάδα και ποιος δεν ξεκινάει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν έχει την ίδια σημασία όπως στο ΝΒΑ, όπου αν ο βασικός παίκτης της ομάδας δεν ξεκινήσει, ο προπονητής και ο πρόεδρος πρέπει να παραιτηθούν μαζί. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά εδώ.

Υπάρχουν πολλοί παίκτες με μεγάλο εγώ και υψηλό κύρος που αντιλαμβάνονται ότι η είσοδος στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από πέντε ή επτά λεπτά, μπορεί να προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα. Έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη του αγώνα από τον πάγκο. Οι ομάδες πιθανότατα βρίσκονται στο μπόνους και μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους πολύ πιο αποτελεσματικά, με την έννοια ότι οι άμυνες, όταν είσαι στο μπόνους, είναι λιγότερο σκληρές, ή ότι μπορούν να κερδίσουν φάουλ πιο εύκολα, ή να παίξουν εναντίον χειρότερων παικτών που δεν έχουν ξεκινήσει στην αντίπαλη ομάδα. Οπότε, φυσικά, εδώ βρίσκεται η μεγαλοσύνη του Φουρνιέ, ο οποίος το αποδέχτηκε πλήρως, παρόλο που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας παίκτης που μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτό».

Για το μοίρασμα των λεπτών: «Για να είμαι ειλικρινής, στο πρωτάθλημα, αν εξαιρέσεις τέσσερα, πέντε ή έξι παιχνίδια που είναι ελκυστικά για τους παίκτες – και δεν χρειάζεται να αναφέρω ποια είναι αυτά –, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι στο επίπεδο της Euroleague, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπουν ως αγγαρεία. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη κινήτρου. Όταν έχουν παίξει, για παράδειγμα, την Τετάρτη και την Παρασκευή στην Ευρωλίγκα και μετά παίζουν την Κυριακή στο ελληνικό Πρωτάθλημα με μια ομάδα που νικήσαμε, ας πούμε, ούτως ή άλλως, όποιος είναι εκτός ομάδας γιορτάζει. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρωλίγκα, αν κάποιος δενπαίζει, σίγουρα τον ενοχλεί. Νομίζω ότι υπήρξε καλή διαχείριση από ολόκληρο τον οργανισμό».

Για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας μεταξύ ομάδων με εξαιρετικές επιδόσεις, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Μπορεί να καταλήξει σε πολύ υψηλό σκορ, μπορεί να καταλήξει σε χαμηλό σκορ, τα ποσοστά ευστοχίας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά και πολλές φορές δεν έχει καν σημασία, ούτε καν η τακτική, σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, το πόσο αγχωμένος μπορεί να είναι κάποιος κατά την είσοδό του στο γήπεδο, πόσο έτοιμος είναι, ή τελικά μπορεί να είναι και θέμα συγκυριών και τύχης».

Για το πιθανές τακτικές εκπλήξεις: «Μικρές αλλαγές και τεχνάσματα, ξέρω ότι θα έχουμε και εμείς, αλλά και οι αντίπαλοί μας. Πώς θα διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε εδώ, με τόσες συνεντεύξεις και τόση δημοσιότητα; Τι θα συμβεί στο ξενοδοχείο του τουρνουά με όλες τις ομάδες; Όπως άκουσα και όπως είπε ο Σάρας, θα είναι χάος. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι όλοι ζητούν εισιτήρια, και οι παίκτες και οι προπονητές μας πρέπει να μείνουν εντελώς έξω από όλα αυτά, γιατί αν εμπλακούν σε αυτό, δεν θα κάνουν τίποτα άλλο όλη μέρα. Οπότε, η συνηθισμένη ρουτίνα όλο το χρόνο, που μας έφερε εδώ ως πρώτη ομάδα και από τα πλέι-οφ στο Final Four, δεν πρέπει να αλλάξει. Αν αλλάξει η ρουτίνα, μπαίνεις αμέσως σε συνθήκες στις οποίες μπορεί να μην είσαι καλοί».

Για το ότι το Final-Four γίνεται στο «T-Center» και ότι δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός: «Φέτος έχουμε κάνει 55 ταξίδια, κάτι που είναι ικανοποιητικό για εμάς. Το πιο σημαντικό για τους οπαδούς μας, που πάντα αναζητούν με ανυπομονησία εισιτήριο και μας υποστηρίζουν σε όλα τα Final Four, είναι να μην χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα για ένα ακόμη ταξίδι, ή τουλάχιστον όσοι βρίσκονται στην Αθήνα, καθώς πολλοί από τους οπαδούς μας θα έρθουν από το εξωτερικό ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Το γήπεδο είναι πολύ καλό για τη διοργάνωση ενός Final Four. Με την απουσία του οικοδεσπότη, του Παναθηναϊκού, αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ας μην το κρύβουμε αυτό. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που, αν συμμετείχε, θα είχε τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί οι οικοδεσπότες έχουν ουσιαστικά τη μεγαλύτερη πίεση. Δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα».

