Δεν το… διαπραγματεύεται

Μπαίνει ξανά στον αγωνιστικό… χορό η Ομόνοια, αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ, στο τελευταίο «αιώνιο» της σεζόν (18:00). Μια στροφή πριν από το φινάλε της περιόδου, οι πρωταθλητές θέλουν το δύο στα δύο για να πιάσουν το ρεκόρ των γαλαζοκιτρίνων (86β.) και να κλείσουν ονειρικά μια άκρως επιτυχημένη πορεία.

Ο Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του προσεγγίζουν το παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα. Ανεξάρτητα με τα βαθμολογικά δεδομένα, το «αιώνιο» ντέρμπι δεν χρήζει ιδιαίτερης… ανάλυσης, ενώ ούτε οι πολλές απουσίες των γαλαζοκιτρίνων αποπροσανατολίζουν τον Νορβηγό. Στο άδειο ΓΣΠ (λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ), η Ομόνοια θα ψάξει μόνο το τρίποντο και για το γόητρο της ομάδας.

Οι πράσινοι θα παρουσιαστούν με την απαραίτητη σοβαρότητα και πειθαρχία, ώστε να φτάσουν στον στόχο τους. Ο Μπεργκ ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις, που τους οδήγησαν στην κατάκτηση του τίτλου. Απ' εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ο Νικόλας Παναγιώτου, καθώς και ο τιμωρημένος Μάριτς. Εκτός για αποφόρτιση έμεινε ο Σεμέδο, ενώ επιστρέφει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Υπενθυμίζουμε πως ο Στέφαν Γιόβετιτς αποχαιρέτησε ήδη το «τριφύλλι».