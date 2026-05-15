ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς

Mε την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του Βελιγραδίου για τον Κάρλικ Τζόουνς στην καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό από τον παίκτη της Παρτιζάν.

Ο Κάρλικ Τζόουνς καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή, με την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Στον καυγά πριν από έναν χρόνο είχαν εμπλακεί και οι Στέρλινγκ Μπράουν και Ισαάκ Μπονγκά, με τους παίκτες της σερβικής ομάδας να υποστηρίζουν πως υπήρξαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής επίθεσης πριν βγουν εκτός εαυτού και αντιδράσουν.

Οι Στέρλιγνκ Μπράουν και Ισαάκ Μπονγκά κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα πληρώσουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς

EUROLEAGUE

|

Category image

Αταμάν: «Θα φύγω όταν ο Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το κίνητρο στο αγωνιστικό και τα κλειστά στόματα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρέ καρέ: Το κοντράστ των συναισθημάτων στα δύο γήπεδα μετά τη μάχη παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Θα αλλάξουμε παίκτες για να παίξουμε διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι οδηγήθηκε στην Β’ κατηγορία ο Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της… παραμονής από τον Βιερίνια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Δεν αξίζαμε την ήττα – Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στην Β' κατηγορία ο Ακρίτας, μένει ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πρόλαβε ο Π.Αντρέου το «αιώνιο» - Εκτός οι δύο και ο Σεμέδο (αποστολή)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λογικό να πάει σε δεύτερη μοίρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσφερε συμβόλαιο τουλάχιστον δύο ετών στον Κάρικ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για όσα δεν… ξέραμε για τη φιέστα και το σύνθημα ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε για άλλο έναν χρόνο με την Μπάγερν ο Νόιερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη