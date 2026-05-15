Σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του Βελιγραδίου για τον Κάρλικ Τζόουνς στην καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό από τον παίκτη της Παρτιζάν.

Ο Κάρλικ Τζόουνς καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλακή με διετή αναστολή, με την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Στον καυγά πριν από έναν χρόνο είχαν εμπλακεί και οι Στέρλινγκ Μπράουν και Ισαάκ Μπονγκά, με τους παίκτες της σερβικής ομάδας να υποστηρίζουν πως υπήρξαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής επίθεσης πριν βγουν εκτός εαυτού και αντιδράσουν.

Οι Στέρλιγνκ Μπράουν και Ισαάκ Μπονγκά κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα πληρώσουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.