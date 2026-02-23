Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

Διψάει για την επιστροφή στα παρκέ και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα, που εξέφρασε την επιθυμία του να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Σάσαρι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 22 Μαρτίου.

«Τι να πω όταν μπαίνω σε ένα γήπεδο πάντα νιώθω καλά. Είχα κάποιες επιπλοκές πρόσφατα, αλλά χάρη στη θεραπεία, τώρα νιώθω καλύτερα. Αύριο θα υποβληθώ σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στο παιχνίδι. Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου, όταν η ομάδα μου, η Σάσαρι, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι», είπε αρχικά για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και συνέχισε για το βιβλίο που θέλει να γράψει:

«Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν καν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Marco Garavaglia και την ομάδα Mondadori με τον Rizzoli. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου για να μοιραστώ ανέκδοτα».

