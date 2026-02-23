ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

Διψάει για την επιστροφή στα παρκέ και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα, που εξέφρασε την επιθυμία του να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Σάσαρι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 22 Μαρτίου.

«Τι να πω όταν μπαίνω σε ένα γήπεδο πάντα νιώθω καλά. Είχα κάποιες επιπλοκές πρόσφατα, αλλά χάρη στη θεραπεία, τώρα νιώθω καλύτερα. Αύριο θα υποβληθώ σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στο παιχνίδι. Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου, όταν η ομάδα μου, η Σάσαρι, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι», είπε αρχικά για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και συνέχισε για το βιβλίο που θέλει να γράψει:

«Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν καν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Marco Garavaglia και την ομάδα Mondadori με τον Rizzoli. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου για να μοιραστώ ανέκδοτα».

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Mαθαίνει Γερμανικά, αλλιώς πρόστιμο 50.000!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Δεν μπορώ να δω ολόκληρο ματς, νευριάζω με τα λάθη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεκίνησαν οι φήμες για συμφωνία της Ίντερ με Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ενημέρωση της Ανόρθωσης για τις έξι βδομάδες χωρίς τον Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Όταν το έχεις κάνει μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακάνεις»

Ελλάδα

|

Category image

Ήπια διάσειση ο Καρέτσας και χάνει τη ρεβάνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ απαιτούν το πρωτάθλημα αλλιώς θα το θεωρήσουν ως αποτυχία

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Πίτερ Ολαγινκά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Γερμανία ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη