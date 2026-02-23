ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mαθαίνει Γερμανικά, αλλιώς πρόστιμο 50.000!

Mαθαίνει Γερμανικά, αλλιώς πρόστιμο 50.000!

Τι προβλέπεται στο συμβόλαιο της Μπάγερν με τον Λουίς Ντίας

Ο Λουίς Ντίας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της Μπάγερν Μονάχου τη φετινή σεζόν, με γκολ, ασίστ και εντυπωσιακές εμφανίσεις που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει στη Γερμανία δεν βρίσκεται στο χορτάρι.

Στο συμβόλαιό του έως το 2029 περιλαμβάνεται ειδική ρήτρα που τον υποχρεώνει να μάθει γερμανικά. Ο Κολομβιανός εξτρέμ παρακολουθεί δύο με τρία μαθήματα την εβδομάδα και οφείλει να παρουσιάζει σταδιακή πρόοδο, καθώς ο σύλλογος αξιολογεί συστηματικά την εξέλιξή του. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 50.000 ευρώ.

Η πολιτική αυτή δεν είναι καινούρια για τη Μπάγερν, που δίνει μεγάλη έμφαση στην ομαλή ένταξη των ξένων ποδοσφαιριστών στα αποδυτήρια και στην καθημερινότητα του συλλόγου. Η γλώσσα θεωρείται βασικό εργαλείο επικοινωνίας με συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους.

Ο 29χρονος έχει παραδεχθεί δημόσια ότι η γλώσσα αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει χαρούμενος στο Μόναχο και αποφασισμένος να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο.

Μέχρι στιγμής, το αγωνιστικό κομμάτι δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Ντίας μετρά εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ, αποτελεί βασικ γρανάζι της επιθετικής γραμμής και συμβάλλει στην πορεία της ομάδας τόσο στη Bundesliga όσο και στο Champions League.

Στη Μπάγερν, όμως, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με στατιστικά. Για τον Λουίς Ντίας, το στοίχημα είναι διπλό, να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί εντός γηπέδου και παράλληλα να αποδείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις… της σχολικής αίθουσας.

 

Πηγή: sport24.gr

 

