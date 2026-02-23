Ροναλντίνιο: «Δεν μπορώ να δω ολόκληρο ματς, νευριάζω με τα λάθη»

Ο Ροναλντίνιο μπορεί να μάγεψε τα γήπεδα με το ταλέντο και το χαμόγελό του, όμως σήμερα αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο από μια εντελώς διαφορετική οπτική. Ο Βραζιλιάνος σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως πλέον δεν απολαμβάνει να βλέπει έναν αγώνα στην πλήρη διάρκειά του.

Όπως εξήγησε, προτιμά να παρακολουθεί μόνο τα στιγμιότυπα με τις καλύτερες φάσεις, καθώς τα 90 λεπτά τού φαίνονται κουραστικά, εκτός αν πρόκειται για κάποιο μεγάλο παιχνίδι, όπως έναν τελικό ή ένα σημαντικό ντέρμπι. Διαφορετικά, όπως είπε, δεν βρίσκει ιδιαίτερη ευχαρίστηση στο να βλέπει ολόκληρο το ματς.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης των παλαιμάχων της Μπαρτσελόνα με εκείνους της Ρεάλ Μαδρίτης στο Λος Άντζελες, ο 44χρονος παραδέχθηκε πως ως θεατής πλέον αντιδρά διαφορετικά σε σχέση με όταν αγωνιζόταν. «Εκνευρίζομαι όταν βλέπω λάθη. Σκέφτομαι ''πώς δεν πέρασε αυτή η πάσα;'' και μετά θυμώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr