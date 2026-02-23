ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

Στις εννέα νίκες έφθασε το σερί του Απόλλωνα χωρίς απώλειες, με την ομάδα της Λεμεσού να πανηγυρίσει το τρίποντο και στα εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο.

Το πιο πρόσφατο, απέναντι στον Εθνικό, οι γαλάζιοι πέτυχαν το νικητήριο τέρμα στο 36’ με τον Ζμέρχαλ.

Γενικότερα, ο Απόλλωνας του Λοσάδα καταφέρνει να βάλει γερές βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, καθώς σε αυτό το μεγάλο σερί, είχε το προβάδισμα στα επτά από τα εννέα παιχνίδια με τη συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου.

Στις μόνες περιπτώσεις που η νίκη κερδήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στο ντεμπούτο του Λοσάδα στον πάγκο, κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα, όταν το γκολ επιτεύχθηκε στο φινάλε του παιχνιδιού και στο ματς με τον Ολυμπιακό που χρειάστηκε να γίνει ανατροπή για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

E.N. Ύψωνας – Απόλλων 0-1 (86’ Μάρκες)

Απόλλων-Πάφος FC (6' Μάρκες, 52' πέν. Ροντρίγκες / 38' Μπρούνο)

Ένωση - Απόλλων 0-1 (8' Τόμας)

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1 (10' πέν. Τόμας, 45' πέν. Ροντρίγκες / 51' Λαΐφης)

Απόλλων - Ακρίτας 4-0 (12' Κβίντα, 19' Τόμας, 25' Μάρκες, 85' Ροντρίγκες)

Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1 (34' πεν. Τόμας)

Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1 (45' Τόμας, 71' Ζμέρχαλ, 84' Βέισμπεκ / 11' Ενρίκε)

ΑΕΚ - Απόλλων 0-1 (33' Τόμας)

Aπόλλων - Εθνικός 1-0 (36' Zμέρχαλ)

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Mαθαίνει Γερμανικά, αλλιώς πρόστιμο 50.000!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Δεν μπορώ να δω ολόκληρο ματς, νευριάζω με τα λάθη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεκίνησαν οι φήμες για συμφωνία της Ίντερ με Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ενημέρωση της Ανόρθωσης για τις έξι βδομάδες χωρίς τον Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Όταν το έχεις κάνει μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακάνεις»

Ελλάδα

|

Category image

Ήπια διάσειση ο Καρέτσας και χάνει τη ρεβάνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ απαιτούν το πρωτάθλημα αλλιώς θα το θεωρήσουν ως αποτυχία

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Πίτερ Ολαγινκά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Γερμανία ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη