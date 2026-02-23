Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

Στις εννέα νίκες έφθασε το σερί του Απόλλωνα χωρίς απώλειες, με την ομάδα της Λεμεσού να πανηγυρίσει το τρίποντο και στα εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο.

Το πιο πρόσφατο, απέναντι στον Εθνικό, οι γαλάζιοι πέτυχαν το νικητήριο τέρμα στο 36’ με τον Ζμέρχαλ.

Γενικότερα, ο Απόλλωνας του Λοσάδα καταφέρνει να βάλει γερές βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, καθώς σε αυτό το μεγάλο σερί, είχε το προβάδισμα στα επτά από τα εννέα παιχνίδια με τη συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου.

Στις μόνες περιπτώσεις που η νίκη κερδήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στο ντεμπούτο του Λοσάδα στον πάγκο, κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα, όταν το γκολ επιτεύχθηκε στο φινάλε του παιχνιδιού και στο ματς με τον Ολυμπιακό που χρειάστηκε να γίνει ανατροπή για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

E.N. Ύψωνας – Απόλλων 0-1 (86’ Μάρκες)

Απόλλων-Πάφος FC (6' Μάρκες, 52' πέν. Ροντρίγκες / 38' Μπρούνο)

Ένωση - Απόλλων 0-1 (8' Τόμας)

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1 (10' πέν. Τόμας, 45' πέν. Ροντρίγκες / 51' Λαΐφης)

Απόλλων - Ακρίτας 4-0 (12' Κβίντα, 19' Τόμας, 25' Μάρκες, 85' Ροντρίγκες)

Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1 (34' πεν. Τόμας)

Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1 (45' Τόμας, 71' Ζμέρχαλ, 84' Βέισμπεκ / 11' Ενρίκε)

ΑΕΚ - Απόλλων 0-1 (33' Τόμας)

Aπόλλων - Εθνικός 1-0 (36' Zμέρχαλ)