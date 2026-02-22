Σκαριόλο για τον ημιτελικό με την Βαλένθια: «Θα μείνει στην ιστορία του Κυπέλλου»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν από αυτά τα παιχνίδια που θα μείνουν στην ιστορία του Κυπέλλου. Δύο μεγάλες ομάδες που αντιμετώπισαν η μία την άλλη χωρίς να αποκλείουν τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν ένας πολύ ισορροπημένος αγώνας. Μας ήταν δύσκολο να ακολουθήσουμε το ρυθμό της Βαλένθια, όπως μας συνέβη και στον αγώνα με στην Μαδρίτη, αλλά σιγά-σιγά προσαρμοστήκαμε.

Κερδίσαμε την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη περίοδο επειδή δεν σταματήσαμε να τρέχουμε όταν είχαμε την ευκαιρία να περιορίσουμε την ικανότητά τους να ανοίξουν το γήπεδο, κάτι που ήταν εξαιρετικό, και ήταν πολύ επιτυχημένοι. Αλλά είχαμε πίστη μέχρι την τελευταία στιγμή».

