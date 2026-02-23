ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

Η αποτυχία της Ομόνοιας στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και η ευκαιρία απέναντι στον Απόλλωνα

Κάθε ήττα είναι αποτυχία. Πόσο μάλλον όταν είναι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί εάν έτσι αντιμετωπίζεται, τότε πάει χάθηκε το τρένο για την Ομόνοια.

Μια ομάδα που στην πλειοψηφία τους οι Κύπριοι ποδοσφαιρόφιλοι κατατάσσουν ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Σαφώς και δεν άλλαξαν τα πράγματα την περασμένη Κυριακή.

Όσες πληγές κι αν άφησε το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, στους πράσινους καλούνται να κοιτάξουν μπροστά. Εξάλλου, δεν έχουν και πολλές ομάδες την τύχη, την ώρα που θα έρθει ένα στραβό αποτέλεσμα - σε ένα παιχνίδι που θεωρείται το απόλυτο ντέρμπι του κυπριακού πρωταθλήματος με τα πάντα να είναι πιθανά - να χάνουν και οι πλείστοι ανταγωνιστές.

Μπροστά για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ είναι το ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ένα νέο ντέρμπι κορυφής, στο οποίο θα κληθεί να θέσει ακόμη ένα αντίπαλο εκτός μάχης διεκδίκησης του τίτλου.

Λέμε ακόμη έναν, αφού θυμίζουμε ότι στην 19η αγωνιστική είχε περάσει νικηφόρα από τη Λεμεσό κερδίζοντας με 5-3 τον Άρη, αφήνοντας τον οκτώ βαθμούς. Μάλιστα, από εκείνη την ημέρα άνοιξε ένας κύκλος αρνητικών αποτελεσμάτων για τους πράσινους της Λεμεσού που μετρούν τρεις ήττες και δυο ισοπαλίες.  

Δυο αγωνιστικές μετά πήγε στην Πάφο κι έκανε το ίδιο απέναντι σε άλλο ένα μνηστήρα για κατάκτηση του τροπαίου, νικώντας με 4-2 την Πάφο FC και την έθεσε ουσιαστικά εκτός μάχης αφήνοντας την 11 βαθμούς πιο πίσω (σ.σ. τώρα είναι στους δέκα η διαφορά τους).

Την ερχόμενη Δευτέρα (02/03) θα κληθεί να δώσει και τρίτο χτύπημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που τρέχει το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί της χρονιάς, καθώς επικράτησε στα δέκα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει.  Εάν τα καταφέρει θα απέχει πλέον, δυο στροφές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, 8 ή 9 πόντους από τους διώκτες της και ο δρόμος για επιστροφή στις κατακτήσεις του πρωταθλήματος θα είναι για τα καλά ορθάνοικτος.

