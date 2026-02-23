Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο χαμός γύρω από την υπόθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι συνεχίζεται και δεν δείχνει να έχει σταματημό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα έγινε γνωστό πως η UEFA έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Αργεντινό, καθώς η έρευνα που πραγματοποιεί για τις καταγγελίες για ρατσιστική επίθεση του προς τον Βινίσιους ακόμα συνεχίζονται.

Με απόφαση της UEFA λοιπόν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό ωστόσο οι «αετοί» φαίνεται να μην το αποδέχονται και πρόκειται να κάνουν έφεση με σκοπό η απόφαση αυτή να αλλάξει και ο Αργεντινός χαφ να μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στο παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει και την πρόκριση στους «16» του Champions League.

 

Διαβαστε ακομη