Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο χαμός γύρω από την υπόθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι συνεχίζεται και δεν δείχνει να έχει σταματημό.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα έγινε γνωστό πως η UEFA έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Αργεντινό, καθώς η έρευνα που πραγματοποιεί για τις καταγγελίες για ρατσιστική επίθεση του προς τον Βινίσιους ακόμα συνεχίζονται.
Με απόφαση της UEFA λοιπόν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτό ωστόσο οι «αετοί» φαίνεται να μην το αποδέχονται και πρόκειται να κάνουν έφεση με σκοπό η απόφαση αυτή να αλλάξει και ο Αργεντινός χαφ να μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στο παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει και την πρόκριση στους «16» του Champions League.