Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Πίτερ Ολαγινκά

Λίγο τα πολλά οικονομικά προβλήματα του ΑΠΟΕΛ που τράβηξαν περισσότερο τα βλέμματα, λίγο το γεγονός ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που προέρχεται από κάποιους μήνες αδράνειας, η μεταγραφή του στις αρχές Φεβρουαρίου δεν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο λόγος για τον Πίτερ Ολαγινκά, τον ποδοσφαιριστή που με δικό του τέρμα έκρινε το ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια (1-0), για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων.

Για τον 30χρονο Νιγηριανό ήταν η δεύτερη εμφάνιση με την ομάδα της Λευκωσίας, η οποία έγινε η έβδομη με την οποία πανηγυρίζει τουλάχιστον ένα γκολ. Συγκεκριμένα, στην καριέρα του μετράει 104 τέρματα.

Στην καριέρα του μετράει εφτά πρωταθλήματα (τρία με τη Σλάβια Πράγας, δυο με τον Ερυθρό Αστέρας και δύο με την Σκεντερμπέου) και τέσσερα κύπελλα (έναν με τον Ερυθρό Αστέρα και τρία με τη Σλάβια Πράγας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πίτερ Ολαγινκά, αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς κοστολογείται στα 3.500.000 ευρώ, βάζοντας πλέον στη δεύτερη θέση τον Μίμοβιτς της Πάφου FC, που δίνεται με αξία στα 3.200.000 ευρώ.