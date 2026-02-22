Το μήνυμα του MVP Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με έφερε»

Ο Παναθηναϊκός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2026 αφού επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να μιλάει στη συνέντευξη τύπου και να ευχαριστεί τόσο τους συμπαίκτες του, όσο και τον πρόεδρο της ομάδας που τον έφερε στην Ελλάδα.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στη ρουτίνα που κάνει πριν ξεκινήσει κάθε αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χέιζ-Ντέιβις:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για την προσπάθεια σε αυτό το σκληρό παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας υποστήριξε. Στις ημέρες των αγώνων κάνω το ίδιο πράγμα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Κοιμάμαι το μεσημέρι μετά από το shootaround, έρχομαι τρεις ώρες πριν στο γήπεδο και κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου και ελπίζω ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει την προσπάθειά μου. Πάντα είναι ωραίο να παίζεις για τρόπαια στην Ευρώπη. Για το MVP, είπαμε χθες ότι κανείς δεν θέλει το βραβείο, όλοι θέλαμε να νικήσουμε. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και το προσωπικό, τον πρόεδρο που με έφερε. Τους ευχαριστώ όλους στον Παναθηναϊκό».