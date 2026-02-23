ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησαν οι φήμες για συμφωνία της Ίντερ με Σιμεόνε

Την τελευταία του σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης ενδέχεται να διανύει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς σενάρια στην Ισπανία τον στέλνουν στην Ίντερ από το προσεχές καλοκαίρι

Πρόκειται για το πρόσωπο πίσω από τη σύγχρονη Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον προπονητή που γιγάντωσε το brand της, που την οδήγησε σε δυο πρωταθλήματα απέναντι στο δίπολο των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στη La Liga. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εδώ και μια δεκαπενταετία έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τους Ροχιμπλάνκος, όμως ίσως η νέα σεζόν να τον βρει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «El Chiringuito», το οποίο αποκαλύπτει πως ο Αργεντινός προπονητής έχει συμφωνήσει με την Ίντερ για την επόμενη σεζόν, ώστε το καλοκαίρι να μετακομίσει στο Μιλάνο και να αποχωρήσει από την αγαπημένη του Μαδρίτη μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Το συγκεκριμένο Μέσο κάνει λόγο για υπογεγραμμένο προσύμφωνο μεταξύ των δυο πλευρών, αν και ο Τσόλο δεσμεύεται μέχρι το 2027 με συμβόλαιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης που του προσφέρει κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Μένει να φανεί αν οι Ισπανοί θα δικαιωθούν στο τέλος της σεζόν, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαν προηγηθεί ρεπορτάζ από την Ιβηρική που ήθελαν τον Σιμεόνε στην πόρτα της εξόδου της Ατλέτικο, τα οποία ωστόσο αποδείχθηκαν ανεδαφικά.

 

Πηγή: gazzetta.gr

