Ήπια διάσειση ο Καρέτσας και χάνει τη ρεβάνς

Γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά θα χάσει τη μεγάλη ρεβάνς της Γκενκ για τα playoffs του Europa League o Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ τραυματίστηκε στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος της ομάδας του με τη Σταντάρ Λιέγης στο κεφάλι, μετά από σύγκρουση που είχε με αντίπαλό του που έφερε και την αναγκαστική αλλαγή του.

Ο Καρέτσας υποβλήθηκε σε αξονική και σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί ήπια διάσειση.

Κάπως έτσι, θα μείνει εκτός για λίγες ημέρες και θα απουσιάσει από το δεύτερο ματς κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Εκεί, όπου οι Βέλγοι θα φιλοξενήσουν τους Κροάτες και έχουν το υπέρ τους 2-1 από το πρώτο παιχνίδι, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

