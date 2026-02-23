Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

Με μία αγωνιστική τιμώρησε η UEFA τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι για τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ στη Λισαβόνα για τα playoffs του Champions League. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, η εν λόγω τιμωρία είναι προσωρινή, καθώς η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Μετά τον διορισμό επιθεωρητή δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA (EDI) για τη διερεύνηση καταγγελιών για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα νοκ-άουτ των playoffs του Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ στις 17 Φεβρουαρίου 2026, και κατόπιν αιτήματος του EDI με ενδιάμεση έκθεση, το Όργανο Ελέγχου, Ηθικής και Πειθαρχίας της UEFA (CEDB) αποφάσισε σήμερα να επιβάλει προσωρινή τιμωρία στον κ. Τζιανλούκα Πρεστιάνι για τον επόμενο (1) αγώνα του συλλόγου UEFA, στον οποίο θα είχε δικαίωμα να συμμετάσχει, για την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR) σχετικά με διακριτική συμπεριφορά.

Αυτό δεν προδικάζει οποιαδήποτε απόφαση που ενδέχεται να λάβουν στη συνέχεια τα πειθαρχικά όργανα της UEFA μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει έρευνας και την υποβολή της στα πειθαρχικά όργανα της UEFA».