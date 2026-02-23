Έφτασε Γερμανία ο Ολυμπιακός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάτησε Γερμανία ο Ολυμπιακός που θα ψάξει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερ μετά την ήττα με 2-0 στο Φάληρο, προκειμένου να είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναχώρησε το πρωί και έφτασε το μεσημέρι στη γερμανική πόλη, ενώ στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι (που δεν είναι δηλωμένος στη λίστα), για να στηρίξει την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ, με τον Ροντινέι να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές. Στις 20:00 θα γίνει η προπόνηση των Πειραιωτών στην BayArena.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη