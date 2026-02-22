Τα είπαν για αρκετή ώρα Αγγελόπουλοι-Μπαρτζώκας
Για περισσότερα από 20 λεπτά συζητούσαν οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού με τον προπονητή, κατά τη διάρκεια της αναμονής για την πτήση της επιστροφής.
Όπως ήταν λογικό, υπήρχε κατήφεια στην αποστολή και τα χαμόγελα ήταν λιγοστά.
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Γιώργος Σκινδήλιας απομονώθηκαν σε ένα σημείο και συζητούσαν για τον τελικό και το τι έφταιξε και παρουσίασε ο Ολυμπιακός αυτή την εικόνα.
sdna.gr