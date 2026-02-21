Αγριεμένος Παναθηναϊκός, «σκόρπισε» τον Ολυμπιακό και σήκωσε το 22ο κύπελλο!

Όπως και πέρυσι. Στο Ηράκλειο, με τον κόσμο στο πλευρό του, κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, πήρε τον έλεγχο από το δεύτερο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Οι πράσινοι ήταν ανώτεροι, έφεραν από νωρίς το παιχνίδι στα μέτρα τους και στο τέλος έφτασαν στην κατάκτηση του 22ου τροπαίου στην ιστορία τους στον θεσμό, ενώ παράλληλα αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Σημείο-κλειδί το πρώτο 5λεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου. Εκεί οι πράσινοι έχτισαν διψήφια διαφορά (19-33), με επί μέρους 2-16, που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη του αγώνα. Οι πράσινοι συντήρησαν το προβάδισμά τους και έβαψαν πράσινο ακόμα έναν τίτλο.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν το πρώτο βιολί των νικητών με 15 πόντους, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι ο x-factor της ομάδας του με 14 πόντους, ενώ από 11 είχαν οι Γκραντ και Μήτογλου. Για τον Ολυμπιακό οι 16 πόντοι του Σάσα Βεζένκοφ και οι 12 του Εβάν Φουρνιέ δεν ηταν αρκετοί.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν άργησε να ζεσταθεί στο παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις με Γκραντ και Χολμς να χτυπάνε κοντά στο καλάθι (4-9, 4'). Για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ ήταν η μόνη πηγή σκοραρίσματος, την ώρα που το τριφύλλι είδε και τον Οσμάν να μπαίνει στην εξίσωση (8-12, 5'). Μιλουτίνοφ και Γουόρντ μπήκαν στην εξίσωση και ο Ολυμπιακός μείωσε σε απόσταση βολής (13-15, 7'). Ο Βεζένκοφ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα από κοντά (15-15, 8'). Ο Χολμς σκόραρε, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει και πάλι, από τη γραμμή των βολών, γράφοντας το 17-17, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Ένας πολύ βελτιωμένος και aggressive Παναθηναϊκός βγήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε τον τόνο, ο Μήτογλου μπήκε στην εξίσωση και οι πράσινοι έχτισαν διψήφια διαφορά (19-30, 14'). Ο έλεγχος ήταν στα χέρια των παικτών του Αταμάν, με τον Ναν να ανεβάζει τη διαφορά (19-33, 15'). Ο Βεζένκοφ προσπαθούσε να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο με τον Ναν (23-37, 16'). Ο Ρογκαβόπουλος εξελίχθηκε στο πρόσωπο του πρώτου μέρους, καθώς με δικές του προσπάθειες ανέβασε τη διαφορά (28-45, 19'). Ο Μιλουτίνοφ με 1/2 βολές έγραψε το 29-45, με το πρώτο μέρος να ανήκει στον Παναθηναϊκό, χάρη σε ένα επιβλητικό δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ για πρώτη φορά τον Τζόουνς και εκείνος έκανε αισθητή την παρουσία του, με τον Ολυμπιακό να μειώνει (35-47, 22'). Ο Χέιζ-Ντέιβις έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον Ντόρσεϊ, έκλεψε και με εντυπωσιακό κάρφωμα ανέβασε ξανά τη διαφορά (35-51, 23'). Ο Ρογκαβόπουλος παρέμενε ζεστός και ανέβασε εκ νέου τη διαφορά (39-56, 24'). Ο Μήτογλου συνέχισε να είναι αποτελεσματικός και η διαφορά ανέβηκε ξανά για το τριφύλλι (41-59, 25'). Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε με επί μέρους 5-0 από Γουόρντ και Γουόκαπ (46-59, 26').

Με δικό του 5-0 απάντησε ο Παναθηναϊκός, έχοντας για μπροστάρη τον Μήτογλου (46-64, 27'). Ο Τζόουνς ήταν αποτελεσματικός και μείωσε, αλλά ο Μήτογλου είχε απάντηση (50-66, 28'). Οι πρώτοι πόντοι του Σλούκα έφεραν στο +19 τον Παναθηναϊκό, με τον Φουρνιέ να γράφει τον επίλογο του δεκαλέπτου, με 1/2 βολές για το 51-69.

Με διάθεση να επιστρέψει στο παιχνίδι μπήκε ο Ολυμπιακός, χάρη σε Φουρνιέ και Γουόκαπ, αλλά ο Οσμάν δεν το επέτρεψε με μεγάλο σουτ (56-72, 32'). Ο Παναθηναϊκός παρέμενε ανώτερος και οδηγούσε τον Ολυμπιακό σε κακές επιθέσεις, με τον Οσμάν να στέλνει το πράσινο προβάδισμα στους 19 πόντους (56-75, 33'). Ο Παπανικολάου προσπάθησε να κρατήσει κοντά στο σκορ τον Ολυμπιακό (62-75, 35'). Ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε τον έλεγχο του αγώνα, με τον Γκραντ και την άμυνά του να βγαίνουν μπροστά (63-79, 37'). Οι πράσινοι κράτησαν τον έλεγχο έως το τέλος του αγώνα, δεν απειλήθηκαν και έφτασαν στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου στην Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79.

athletiko.gr