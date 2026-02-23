Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα και πιθανός εκ νέου διεκδικητής της ηγεσίας του συλλόγου, παραδέχθηκε ότι η σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι επιβαρύνθηκε αισθητά μετά την αποχώρηση του Αργεντινού από την ομάδα. Μιλώντας στο Catalunya Radio, εξήγησε γιατί δεν κατέστη εφικτή η ανανέωση του συμβολαίου του pulga.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άρνηση της διοίκησης να αποδεχθεί τη συμφωνία με την CVC Capital Partners, την οποία θεώρησε επιβλαβή για το μέλλον του συλλόγου. Όπως ανέφερε, η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να δεσμευτεί σε μια τέτοια συμφωνία μόνο και μόνο για να προχωρήσει στην εγγραφή του συμβολαίου, καθώς το συμφέρον του συλλόγου βρίσκεται πάνω από πρόσωπα, παίκτες ή διοικήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα οικονομικά δεδομένα ενός νέου συμβολαίου για τον Μέσι ήταν δυσβάσταχτα για τα τότε οικονομικά της ομάδας. Όπως σημείωσε, τα ποσά που απαιτούνταν δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας. Μάλιστα, παρομοίασε τη συγκεκριμένη αποχώρηση με άλλες δύσκολες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, όπως εκείνες των Κούμαν, Τσάβι και Πικέ.

Πηγή: sport-fm.gr