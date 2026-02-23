ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα και πιθανός εκ νέου διεκδικητής της ηγεσίας του συλλόγου, παραδέχθηκε ότι η σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι επιβαρύνθηκε αισθητά μετά την αποχώρηση του Αργεντινού από την ομάδα. Μιλώντας στο Catalunya Radio, εξήγησε γιατί δεν κατέστη εφικτή η ανανέωση του συμβολαίου του pulga.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άρνηση της διοίκησης να αποδεχθεί τη συμφωνία με την CVC Capital Partners, την οποία θεώρησε επιβλαβή για το μέλλον του συλλόγου. Όπως ανέφερε, η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να δεσμευτεί σε μια τέτοια συμφωνία μόνο και μόνο για να προχωρήσει στην εγγραφή του συμβολαίου, καθώς το συμφέρον του συλλόγου βρίσκεται πάνω από πρόσωπα, παίκτες ή διοικήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα οικονομικά δεδομένα ενός νέου συμβολαίου για τον Μέσι ήταν δυσβάσταχτα για τα τότε οικονομικά της ομάδας. Όπως σημείωσε, τα ποσά που απαιτούνταν δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας. Μάλιστα, παρομοίασε τη συγκεκριμένη αποχώρηση με άλλες δύσκολες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, όπως εκείνες των Κούμαν, Τσάβι και Πικέ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεντιλίμπαρ: «Όταν το έχεις κάνει μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακάνεις»

Ελλάδα

|

Category image

Ήπια διάσειση ο Καρέτσας και χάνει τη ρεβάνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ απαιτούν το πρωτάθλημα αλλιώς θα το θεωρήσουν ως αποτυχία

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Πίτερ Ολαγινκά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Γερμανία ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Από τον Ξέρξη και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, στη φλόγα της Αμμοχώστου και φινάλε με ουγγρικά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αδιανόητο ρεκόρ του Τιάγκο Ντους: 16 κίτρινες και 5 κόκκινες φέτος!

Ελλάδα

|

Category image

Παντελίδης: «Υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ΑΕΛ – Παλεύουμε με αισιοδοξία»

Ελλάδα

|

Category image

Πάνοπλος στο Λεβερκούζεν για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικό με Γρηγορίου στον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Αποθεώνουν τον Μαρίν στη Ρουμανία: «Έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη