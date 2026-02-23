H ενημέρωση της Ανόρθωσης για τις έξι βδομάδες χωρίς τον Κις

Έξι εβδομάδες θα είναι ο χρόνος απουσίας του Τάμας Κις από την ενεργό δράση, όπως αναφέρει η Ανόρθωση στην ανακοίνωση σχετικά με την εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Πάφο FC.

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Tamás Kiss υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα του Σαββάτου 21/02/2026.

Η επέμβαση αφορούσε ανοικτή ανάταξη κατάγματος δεξιού ζυγωματικού οστού και ακινητοποίηση με οστεοσύνθεση.

Ο Tamás Kiss αναμένεται να απουσιάσει από την ενεργό δράση για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Ολόκληρη η οικογένεια της Ανόρθωσης εύχεται ταχεία ανάρρωση» αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.