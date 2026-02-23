Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ απαιτούν το πρωτάθλημα αλλιώς θα το θεωρήσουν ως αποτυχία

Απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου, που κρατάει τους κιτρινοπράσινους μακριά από την πρώτη θέση. Με ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας της Λάρνακας απευθύνονται προς τη διοίκηση

Η ανακοίνωση:

«Η χθεσινή ήττα απέναντι σε μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή της ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Όταν εδώ και πάνω από μια δεκαετία, κάθε χρόνο βλέπουμε την ίδια παράσταση δεν μπορούμε απλά να ξανά κλείσουμε τα μάτια μας και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε.

Ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει κάθε χρόνο ότι ο στόχος είναι η Ευρώπη, ότι είμαστε οικονομικά το πιο υγιές σωματείο κάνοντας την δεύτερη θέση να μοιάζει με επιτυχία.

Οι τίτλοι θέλουν νοοτροπία πρωταθλητισμού κάτι που απ’ ότι φαίνεται η διοίκηση της ομάδας μας υστερεί να έχει εδώ και χρόνια.

Όχι ο κόσμος, αλλά η διοίκηση… μακάρι όλο το οικοδόμημα της ΑΕΚ να είχε την νοοτροπία του κόσμου της ομάδας.

Γιατί ο κόσμος το πιστεύει κάθε χρονιά και για αυτόν ακριβώς τον λόγο όλο και λιγοστεύει στις εξέδρες, γιατί βαρέθηκε, κουράστηκε, μπούχτισε να είναι κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατής με διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε φορά.

Κουράστηκε να πιστεύει στην κατάκτηση του τίτλου μόνος και να βλέπει μια ομάδα να αυτοκτονεί μόνη της κάθε χρονιά.

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΙΟΝ είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στο νησί, και είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί, να είναι πάντα στις πρώτες θέσεις και να κατακτά τίτλους. Αν δεν έχετε καταλάβει ποια ομάδα διοικείται τότε είστε σε λάθος ομάδα. Καλή η Ευρώπη, ακόμη καλύτερα τα λεφτά της Ευρώπης καλή και η οικονομική υγεία του σωματείου,

ΑΛΛΑ ο κόσμος πλέον ξύπνησε, ο κόσμος ΑΠΑΙΤΕΙ το πρωτάθλημα με κάθε κόστος και κάθε τίμημα.

Ούτε αχάριστοι είμαστε, ξέρουμε να εκτιμούμε όσα έχει προσφέρει αυτή η διοίκηση τόσα χρόνια και το γνωρίζουν και οι ίδιοι στη διοίκηση.

Απαιτούμε από την διοίκηση Άντρου Καραπατάκη να απολογηθεί προς τον μεγάλο κόσμο της ομάδας, να έρθει πιο κοντά στον κόσμο της ομάδας, να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας και να αλλάξει νοοτροπία στοχεύοντας το πρωτάθλημα.

Ο στόχος ΠΡΕΠΕΙ να είναι ένας:

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

Οτιδήποτε εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος θεωρείται ΑΠΟΤΥΧΙΑ.

Ως σύνδεσμος θα λάβουμε τα μέτρα μας, φτάνει η κοροϊδία, φτάνουν οι δικαιολογίες».