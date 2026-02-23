Μεντιλίμπαρ: «Όταν το έχεις κάνει μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακάνεις»

Πίστη, θάρρος, επιθετικότητα… Τρεις λέξεις που μπορούν να συνοψίσουν τα όσα είπε μεταξύ άλλων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στη «BAYArena».

Πίστη γιατί όταν έχεις κάνει μια φορά κάτι, πιστεύεις πως μπορείς να το κάνεις ξανά. Θάρρος, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Επιθετικοί, για να πάρουν τον έλεγχο, να κλέψουν πολλές μπάλες και να δημιουργήσουν φάσεις.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός σημείωσε πως ο Ολυμπιακός πάντοτε κατεβαίνει για να κερδίσει και αν ιδανικά μπορεί να το κάνει με πολλά γκολ, τότε θα είναι αποδεκτό. Όπως και ανέφερε ότι δεν τον απασχολεί το χρονικό σημείο που η ομάδα του θα σκοράρει...

Για το τι έχει μάθει από τα δύο ματς με τη Λεβερκούζεν: «Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να είμαστε επιθετικοί και να προσπαθήσουμε να κλέψουμε πολλές μπάλες, να εχουμε μεγαλύτερη κατοχή γιατί αν τρέχεις πίσω από την μπάλα, τότε γίνεται πιο δύσκολο. Να έχουμε περισσότερη κατοχή και να κλέψουμε πολλές μπάλες στο αντίπαλο μισό».

Για την ψυχολογική προετοιμασία πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι: «Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες, δεν μορούμε να σταθούμε στα δυο προηγούμενα ματς με τη Λεβερκούζεν, αυτό που έχει περισσότερη σημασία στο μυαλό μας, είναι τι μπορεί να γίνει αύριο. Δεν σκαφτόμαστε ούτε τα καλά, ούτε τα κακά που συνέβησαν στα προηγούμενα ματς».

Αν θα χρησιμοποιήσει κομμάτια του λόγου του από την ομιλία με την Μακάμπι πριν το αυριανό ματς: «Όχι, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός, είναι μια διαφορετική διοργάνωση με άλλον αντίπαλο, δεν θα σκεφτόμαστε την πρόκριση τότε, αλλά να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν έχουμε την πίεση, δεν είναι το μυαλό μας απευθείας στην πρόκριση, αλλα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τη νίκη όπως θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά. Αν το κάνουμε σκοράροντας πάνω από δύο γκολ και να περάσουμε, τότε θα είναι όλα ωραία».

Για το αν ιδανικά θέλει 1-0 στο 20’ ή 1-0 στο 70’: «Δεν σκέφτομαι τέτοιες λεπτομέρειες, δεν σκέφτομαι πότε θα έρθει το γκολ. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να τα προβλέψεις και να τα ελέγξεις αυτά, στο Καραϊσκάκη πέρασε μια ώρα χωρίς να σκοράρουν αλλά μας έβαλαν δυο γκολ σε τρία λεπτά. Πρέπει να έχουμε την κατοχή, την κυκλοφορία, να φτιάξουμε φάσεις και να μην δώσουμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να έχει περισσότερες ευκαιρίες και να είναι επικίνδυνος, πρέπει να φτιάξουμε φάσεις σε όλο το ματς, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι θα αλλάξει κάτι αν σκοράρουμε νωρίς ή αργά».

Για τη δήλωση του αντίπαλου προπονητή για ένα εξαιρετικό αντίπαλο, το ροτέισον στο πρωτάθλημα από τη Λεβερκούζεν και πώς το εισπράττει: «Όλα αυτά δείχνουν πως μας σέβονται, αλλά σε αυτό το επίπεδο όλοι σεβόμαστε τους αντιπάλους, τίποτα δεν έχει τελειώσει, θέλει να δείξει στους παίκτες του πως δεν έχει τελειώσει κάτι και να τους πείσει να πάρουν τη νίκη και να είναι συγκεντρωμένοι».

Αν τα σπουδαία αποτελέσματα με τον ίδιο στον πάγκο, κάνουν την ομάδα να πιστεύει περισσότερο σε μια ανατροπή: «Όταν έχεις καταφέρει μια φορά κάτι, πιστεύεις ότι θα το ξανακάνεις. Βέβαια, δεν σημαίνει πως αν κέρδισες μια φορά το Τσάμπιονς Λιγκ, ότι θα μπορείς να το κερδίζεις για πάντα. Θα διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί, όταν το έχεις κάνει μια φορά πιστεύεις ότι μπορείς να το ξανακάνεις, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας».

Πηγή: sport-fm.gr