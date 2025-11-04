Ο Σλούκας για πάντα στον Παναθηναϊκό: Ανανέωσε ως το 2027!

Για... πάντα στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Κώστας Σλούκας! Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και οι δύο πλευρές τα βρήκαν κατευθείαν σε όλα για νέο συμβόλαιο, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA. Έτσι, ο έμπειρος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα μέχρι το 2027.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Παναθηναϊκός έριξε την «βόμβα» της δεκαετίας και έκανε δικό του τον Σλούκα. Ο 35χρονος έγινε με το καλημέρα ο ηγέτης της ομάδας και οδήγησε το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Euroleague. Ο 35χρονος συνεχίζει να είναι κομβικός στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν και θα αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος μέχρι το 2027.

Φέτος σε 8 παιχνίδια στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 10,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 19:06 στο παρκέ.

Πηγή: sdna.gr