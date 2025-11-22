Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

Στο πένθος βυθίστηκε ο οργανισμός του ΝΒΑ μετά την είδηση του θανάτου του Ρόντνεϊ Ρότζερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, ο άλλοτε φόργουορντ έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία μόλις 54 ετών...

Ο Ρότζερς είχε επιλεχθεί στο Νο.9 του ντραφτ του 1993 από τους Νάγκετς και πέραν της φανέλας των «σβόλων», φόρεσε και εκείνες των Κλίπερς, Σανς, Σέλτικς, Νετς, Χόρνετς και 76ερς.

Στα δώδεκα χρόνια καριέρας στα μαγικά παρκέ του ΝΒΑ, ο εκλιπών κατέγραψε 866 συμμετοχές στη regular season με 10,9 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, κερδίζοντας μάλιστα και το βραβείο του καλύτερου 6ου παίκτη της σεζόν το 2000.

Το 2008, ο Ρόντνεϊ Ρότζερς είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα με «γουρούνα», με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος από τους ώμους και κάτω... Λίγα χρόνια μετά, ίδρυσε το «Ίδρυμα Rodney Rogers», το οποίο βοηθούσε άτομα που ζούσαν με τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη όπως ο δικός του.

sport-fm.gr