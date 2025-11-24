Οριστικά χωρίς Όσμαν και Γιούρτσεβεν κόντρα στην Παρτίζαν ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την 13η αγωνιστικής της Euroleague.

Οι πράσινοι και στο ματς αυτό δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς που είχαν και να τεθούν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Στην προπόνηση συμμετείχε ο Τολιόπουλος αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπολογίζεται για τον αγώνα έχοντας μόνο μια προπόνηση πριν το ματς.

Θυμίζουμε ότι απόντες παραμένουν οι άλλοι δύο σέντερ του Παναθηναϊκού, οι Λεσόρ και Χολμς. Ο πρώτος μάλιστα σήμερα όπως έχει γίνει γνωστό από την ΚΑΕ θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στην Πορτογαλία.

