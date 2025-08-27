Έκλεισε το... σπίτι της Λετονίας με εκπληκτικό Όσμαν η Τουρκία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τον Τζέντι Όσμαν να κάνει μεγάλο παιχνίδι, η Τουρκία διέλυσε τη Λετονία με σκορ 93-73 στη Ρίγα και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ!

Τουρκία που... τρομάζει! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν οργάνωσε «πάρτι» μέσα στο σπίτι της Λετονίας, καθώς τη διέλυσε με σκορ 93-73 στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του Α' Ομίλου του Ευρωμπάσκετ, δείχνοντας από νωρίς τα «δόντια» της!

Από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα, οι Τούρκοι δεν «μάσησαν» από τον κόσμο στη «Xiaomi Arena» και έκαναν το παιχνίδι τους, χτίζοντας γρήγορα διψήφια διαφορά. Κάθε προσπάθεια των Λετονών να πλησιάσουν έπεφτε στο κενό, αφού η Τουρκία έμοιαζε στο παρκέ με «Λερναία Ύδρα», φτάνοντας σε μία απροσδόκητα άνετη νίκη.

Μεγάλο παιχνίδι για τους νικητές έκανε ο Τζέντι Όσμαν, που μέτρησε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του. Εκπληκτικός με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Κενάν Σιπαχί και 15 ο Σέιν Λάρκιν.

Από τη Λετονία, που απογοήτευσε στην πρεμιέρα της, 16 πόντους έβαλε ο Ρίχαρντς Λόμαζ, 11 ο Αρτούρς Ζάγκαρς και από 10 ο κάκιστος Κρίσταπς Πορζίνγκις (3/12 σουτ) και ο Ρόλαντς Σμιτς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93

sport-fm.gr

 

