Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την κομβική αναμέτρηση, με τον Βάσκο να αναπληρώνει το κενό του Έσε με τον Μουζακίτη, ενώ δίνει φανέλα βασικού και στον Ροντινέι στο δεξί άκρο της άμυνας. Μπροστά του σε ρόλο εξτρέμ ο Ζέλσον.

Στην εστία είναι ο Τζολάκης, οι Ροντινέι-Ορτέγκα επιστρέφουν στα μπακ και οι Ρέτσος-Πιρόλα παραμένουν, ασφαλώς, στα στόπερ. Ο Γκαρθία με παρτενέρ τον Μουζακίτη στον άξονα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα φτερά οι Ζέλσον, Ποντένσε. Σέντερ φορ ο Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

sportfm.gr