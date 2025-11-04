Αταμάν: «Φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας - Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση «5»

Στη δυσκολία της αποστολής του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00) για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο προπονητής των «πράσινων» αναγνώρισε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σερβική ομάδα, ειδικά μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον κόουτς Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως οι τελευταίες νίκες της την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στη θέση «5», επισημαίνοντας πως η ομάδα του θα δώσει μάχη για τη νίκη, παρά τις δυσκολίες και την απαιτητική έδρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση "5". Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».