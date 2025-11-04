Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά ήττα, την πέμπτη διαδοχική (και στο σύνολο) στον Β' όμιλο του EuroCup, υπέστη ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 95-67 από την Τουρκ Τέλεκομ επί τουρκικού εδάφους, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-2. 

Ουσιαστικά ο Πανιώνιος ήταν ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς η καταστροφική τρίτη περίοδος, όταν έχασε τη συνοχή του σε άμυνα και επίθεση, τον εκτροχίασε με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα επιμέρους σκορ 32-9 και να βρεθεί στο 30΄ στο μη αναστρέψιμο -30 (76-46). 

Κορυφαίος των νικητών ο Τζάλεν Σμιθ με 20 πόντους, ενώ από τον Πανιώνιο πάλεψε ο Κέρον Ντεσίλντς με 17 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Ομπρκνέζεβιτς, Μάικιτς

Οι συνθέσεις:

 

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Τζαν): Ντεβόου 18 (1), Όλμαν 7 (1), Ντουρμάζ, Κοσούτ 5 (1), Καχραμάν, Αλεξάντερ 9, Άσερ 13, Σμιθ 20 (6), Σιμόνοβιτς 9 (1), Οζντεμίρογλου 6 (1), Γκιουλτεκίν 5, Μπάνκστον 3.

 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 4, Σταρκς 11 (2), Τσαλμπούρης 10 (2), Οικονομόπουλος 2, Λούις 7 (1), Ντεσίλντς 17 (3), Γόντικας 7, Κρούζερ 6 (2), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1).

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη