Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

Το είχαμε πει, πριν καμιά εβδομάδα, ότι ο αναμορφωτής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, θα έπρεπε να κοιτάζει λίγο πιο νωρίς προς τον πάγκο της ομάδας του. Έτσι ώστε οι εξαιρετικοί παίκτες που διαθέτει να προλαβαίνουν να ανατρέψουν σε βάρος τους αποτελέσματα. Το Σάββατο ο Ουρουγουανός προπονητής το έκανε. Οι αλλαγές έγιναν νωρίς στο β΄ ημίχρονο και στο γκολ που δέχθηκε γρήγορα ο ΑΠΟΕΛ (16ο λεπτό), ήρθε εις τετραπλού η «απάντηση» στην επανάληψη (53΄ Λαΐφης, 65, 74 πέν. Σωτηρίου, 90+2΄ Κόρμπου). Οι Διαμαντάκος και Μάγιερ που πέρασαν στο 46ο λεπτό και οι Κόρμπου, Τομάς που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο στο 62΄ άλλαξαν πλήρως την εικόνα των γαλαζοκίτρινων που έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο! Ο Γκαρσία έπεισε πλέον ότι διαβάζει όσο κανένας άλλος το παιχνίδι. Με τα τέσσερα τέρματα που πέτυχε επί του Εθνικού, η επιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ έφθασε τα 21 κι έπιασε στην 1η θέση την αντίστοιχη γραμμή της Ομόνοιας με 21. Επιπλέον, ο Πιέρος Σωτηρίου με εφτά τέρματα ανέβηκε στην 1η θέση των σκόρερ μαζί με τους Σεμέδο-Αντερέγκεν.

Μετά και την εμφαντική νίκη του Σαββάτου, πλέον όλοι πείστηκαν ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για πολύ μεγάλα πράγματα. Φτάνει να μην τη θέσουν εκτός στόχων άλλοι παράγοντες που δεν έχουν σχέση με το αγωνιστικό. Τώρα η προσοχή όλων πέφτει στο δυσκολότερο μέχρι στιγμής φετινό ντέρμπι με αντίπαλο την πρωτοπόρο Ομόνοια. Αγωνιστικά προβλήματα δεν προκύπτουν και ο Γκαρσία θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει με μοναδικό στόχο τη νίκη! Το θέμα είναι να βρει τον τρόπο να «σβήσει» τα κενά διαστήματα και να αποδώσει ο ΑΠΟΕΛ το ίδιο και στα 90 λεπτά του αγώνα. Αν το καταφέρει, τότε, είναι πολλές οι πιθανότητες για επιτυχημένο αποτέλεσμα την ερχόμενη Κυριακή.