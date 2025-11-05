Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (5/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
Cytavision 3
19:45Πάφος FC - Bιγιαρεάλ
22:00Μάνστεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
Cytavision 4
19:45Καραμπάχ - Τσέλσι
22:00Κλαμπ Μπριζ - Μπαρτσελόνα
Cytavision 5
12:00Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens
22:00Νιούκαστλ - Μπιλμπάο
Cytavision 6
15:00Youth: Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ
19:00Μπάσκετ: Κεραυνός - Πριεβίτζα
19:00Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι
Cytavision 7
14:30Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00Μπενφίκα - Λεβερκούζεν
Cytavision 8
17:00Youth: Νιούκαστλ - Μπιλμπάο
22:00Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ
Novasports Prime
21:00Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Παναθηναϊκός
Novasports 2
20:00Μπάσκετ: Ραντιοφαρμ - Λόντον Λάιονς
Novasports 3
19:00Μπάσκετ: Κλουζ - Τσεντεβίτα
Novasports 4
20:00Μπάσκετ: Άρης - Σλασκ Βροκλάβ
Novasports Start
19:30Μπάσκετ (γ): Aθηναϊκός - Μπεσίκτας
Novasports extra1
19:00Μπάσκετ: Mπακσασεχίρ - Χάποελ Ιερ.