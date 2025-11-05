Δημητρίου: «Προτεραιότητα η Λωζάνη, αλλά στο μυαλό και ο ΑΠΟΕΛ»

Δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας, Ανδρέας Δημητρίου, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ελβετία και τον αγώνα με τη Λωζάνη.

«Στόχος μας είναι το βαθμολογικό κέρδος, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε με κάτι θετικό», ανέφερε ο Δημητρίου, σημειώνοντας πως παρά τις απουσίες, το ρόστερ έχει βάθος και ετοιμότητα. Επισήμανε επίσης ότι ο αγώνας δεν είναι καθοριστικός, αλλά σημαντικός, ενώ ενημέρωσε για την πορεία αποθεραπείας των Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί και Άιτινγκ.

«Δεν θα ήταν ειλικρινές να πούμε ότι δεν σκεφτόμαστε και τον ΑΠΟΕΛ, όμως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η Λωζάνη, εκεί είναι η συγκέντρωσή μας», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως περίπου 550 φίλοι της Ομόνοιας αναμένεται να στηρίξουν την ομάδα στις κερκίδες.

Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Φαμπιάνο, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή. Δεν έχει πρόβλημα ο Γιόβετιτς, είναι μέτρο αποφόρτισης για να μην επιβαρυνθεί, καθώς μόλις επέστρεψε μετά από τραυματισμό.

Κουλιμπαλί και Άιτινγκ πάνε πολύ καλά και οι δύο, πιθανόν μετά τη διακοπή θα τους έχουμε στη διάθεσή μας.

Αναμένουμε περίπου 550 φίλους μας στη Λωζάνη.