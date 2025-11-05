ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημητρίου: «Προτεραιότητα η Λωζάνη, αλλά στο μυαλό και ο ΑΠΟΕΛ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δημητρίου: «Προτεραιότητα η Λωζάνη, αλλά στο μυαλό και ο ΑΠΟΕΛ»

Τα όσα δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας πριν την αναχώρηση της ομάδας για Ελβετία.

Δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας, Ανδρέας Δημητρίου, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ελβετία και τον αγώνα με τη Λωζάνη.

«Στόχος μας είναι το βαθμολογικό κέρδος, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε με κάτι θετικό», ανέφερε ο Δημητρίου, σημειώνοντας πως παρά τις απουσίες, το ρόστερ έχει βάθος και ετοιμότητα. Επισήμανε επίσης ότι ο αγώνας δεν είναι καθοριστικός, αλλά σημαντικός, ενώ ενημέρωσε για την πορεία αποθεραπείας των Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί και Άιτινγκ.

«Δεν θα ήταν ειλικρινές να πούμε ότι δεν σκεφτόμαστε και τον ΑΠΟΕΛ, όμως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η Λωζάνη, εκεί είναι η συγκέντρωσή μας», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως περίπου 550 φίλοι της Ομόνοιας αναμένεται να στηρίξουν την ομάδα στις κερκίδες.

Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Φαμπιάνο, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή. Δεν έχει πρόβλημα ο Γιόβετιτς, είναι μέτρο αποφόρτισης για να μην επιβαρυνθεί, καθώς μόλις επέστρεψε μετά από τραυματισμό.

Κουλιμπαλί και Άιτινγκ πάνε πολύ καλά και οι δύο, πιθανόν μετά τη διακοπή θα τους έχουμε στη διάθεσή μας.

Αναμένουμε περίπου 550 φίλους μας στη Λωζάνη.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παίκτης του μήνα ο Κωνσταντέλιας

Ελλάδα

|

Category image

Οι πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο Βελιγράδι για το διπλό ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Παίζουν... έδρα οι τρεις κυπριακές

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Bild: «Η Ρεάλ πουλάει τον Βινίσιους το καλοκαίρι!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτόγραφα και χαμόγελα από τον Μπεργκ πριν το ταξίδι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξύπνησε μετά από δέκα μέρες σε κώμα ο Πολονάρα και συνεχίζει να παλεύει για να νικήσει τον καρκίνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Δημητρίου: «Προτεραιότητα η Λωζάνη, αλλά στο μυαλό και ο ΑΠΟΕΛ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλη μία τεράστια πρόκληση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τον γιούχαραν κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα: Το καλωσόρισμα των οπαδών της Λίβερπουλ στην επιστροφή του Άρνολντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (5/11)

TV

|

Category image

Όρθια στο Τορίνο με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ - Τεσσάρα στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψυχρολουσία για τον Ολυμπιακό στο 90+3', ισοφάρισε ο Πέπι για την Αϊντχόφεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κουρτουά έβγαζε, ο ΜακΆλιστερ εκτέλεσε και η Λίβερπουλ νίκησε τη Ρεάλ και την «έπιασε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη