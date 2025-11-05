Άλλη μία τεράστια πρόκληση

Ένα μεγάλο εμπόδιο για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο απέναντι σε μία ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση της Primera Division με 23 βαθμούς, έχοντας απόσταση εφτά βαθμών από την πρωτοπόρο Ρεάλ και μόλις δυο από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα.

Παρά τη δυσκολία της αναμέτρησης, η παφιακή ομάδα θα επιδιώξει να ανταγωνιστεί τον μεγάλο αντίπαλό της και να κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό. Θυμίζουμε ότι μέχρις στιγμής η Πάφος FC πήρε δυο βαθμούς από ισάριθμα αποτελέσματα 0-0, στους εκτός έδρας αγώνες με Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ, ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκε στην Κύπρο από την Μπάγερν (1-5).

«Θα ήθελα να γίνω πιο αναγνωρίσιμος»

Το μεγάλο ζητούμενο για την παφιακή ομάδα είναι να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον τεράστιο αντίπαλό της, κάτι που τόνισε στις χθεσινές του τοποθετήσεις και ο προπονητής των πρωταθλητών, Χουάν Κάρλος Καρσέδο. «Όλοι γνωρίζουμε πώς αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο της μπάλας και θα δούμε ποια θα είναι η προσέγγιση της Βιγιαρεάλ. Έχουν δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα, σε υψηλό επίπεδο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Ο Ισπανός τεχνικός, σε ερώτηση κατά πόσον αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο να κερδίσει μία ομάδα από τη χώρα του, ώστε να γίνει πιο αναγνωρίσιμος, απάντησε: «Θα ήθελα να γίνω πιο αναγνωρίσιμος, όμως αυτό που μετρά περισσότερο είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Αντιμετωπίζουμε έναν ισχυρό αντίπαλο και εδώ και δυόμισι χρόνια εργαζόμαστε με συνέπεια σ’ αυτή τη φιλοσοφία. Είναι σημαντικό να παίζεις με τέτοιες ομάδες· αποτελεί πρόκληση για εμάς και για ό,τι έρχεται τα επόμενα χρόνια».

«Είναι προνόμιο για εμάς»

Από πλευράς ποδοσφαιριστών στο πάνελ ήταν ο Νταβίντ Γκολντάρ. «Είναι προνόμιο για εμάς να βρισκόμαστε εδώ και να αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα όπως η Βιγιαρεάλ. Πρέπει να δείξουμε στους οπαδούς μας πόσο περήφανοι είμαστε. Να κάνουμε καλό παιχνίδι. Νομίζω έχουμε αρκετά κοινά με την ομάδα της Βιγιαρεάλ», ανέφερε ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, και πρόσθεσε: «Έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις τα τελευταία παιχνίδια. Ο Μαρσελίνο είναι ένας πολύ καλός Ισπανός προπονητής. Βλέπεις το υψηλό επίπεδο και την ποιότητά τους. Εμείς βασιζόμαστε στους εαυτούς μας και θα κάνουμε το παιχνίδι μας».

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Πέραν του αγώνα της Πάφου με τη Βιγιαρεάλ, στις 19:45 θα γίνει και το Καραμπάχ-Τσέλσι, ενώ στις 22:00 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ, Νιούκαστλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άγιαξ-Γαλατασαράι, Κλαμπ Μπριζ - Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα-Λεβερκούζεν, Ίντερ Καϊράτ και Μαρσέιγ-Αταλάντα.