Σάκοτα: «Εγώ είμαι εδώ, όταν τελειώσω όμως, θα μιλήσω!»

Το μήνυμα του Ντράγκαν Σάκοτα που ξεκαθαρίζει πως δεν το… κουνά από την ΑΕΚ, αλλά προαναγγέλλει πως θα μιλήσει για πολλά όταν αποχωρήσει από τον πάγκο της.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλησε με γραπτή του δήλωση να καταστήσει σαφές πως δεν αποχωρεί από τον πάγκο της ΑΕΚ. Πληροφορίες ήθελαν τον πολύπειρο προπονητή φανερά προβληματισμένο μετά τη διαιτησία που αντιμετώπισε η ομάδα του στο Περιστέρι και να κάνει ακόμη και σκέψεις φυγής θεωρώντας πως κάποιοι δεν σέβονται την πορεία και την προσπάθειά του. Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν το… κουνά από τη θέση του, αλλά ανέφερε πως όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να αποχωρήσει, θα έχει να πει πολλά και για πολλούς.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι ‘εν θερμώ’ για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: ‘Μήπως να πρέπει να φύγω;’.

Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.Σας ευχαριστώ…».

 

 

 

