Όρθια στο Τορίνο με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ - Τεσσάρα στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου η Τότεναμ

Ατσαλάκωτη στο Τορίνο η Σπόρτινγκ! Η ομάδα της Λισαβόνας, με βασικούς τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, κατάφεραν να βάλει σε μπελάδες τη Γιουβέντους στο 12' με τον Αραούχο και παρά την ισοφάριση του Βλάχοβιτς δεν απειλήθηκε ως το τέλος του ματς και πήρε σπουδαία ισοπαλία από την «κυρία»!

Πολύ καλή απόδοση από τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε την πάσα-κλειδί στο πολύ ωραίο γκολ της Σπόρτινγκ, το οποίο πέτυχε με φαρμακερό διαγώνιο σουτ ο Αραούχο.

Η Γιούβε πίεσε για την ισοφάριση και κατάφερε να την βρει στο 37' όταν ο Τιράμ με υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά πάτησε στην περιοχή και έστρωσε στον Βλάχοβιτς, ο οποίος με το μυτάκι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Συντριβή για την Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου στο Λονδίνο. Η ομάδα της Δανίας, συνετρίβη 4-0 από την Τότεναμ η οποία ήταν σαρωτική και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Ο Τζόνσον στο 19' ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τα σπιρούνια.

Στο 51' μετά από ασίστ του Κόλο Μουανί, ο Οντομπέρ βρέθηκε στο σωστό σημείο και πλάσαρε σωστά γράφοντας το 2-0.

Ωστόσο λίγο αργότερα η ομάδα του Λονδίνου έμεινε με δέκα λόγω αποβολής του Τζόνσον με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Παρά την αποβολή η Τότεναμ δεν κατέβασε ταχύτητα και στο 64' ο Φαν ντε Βεν πέτυχε ένα μεγαλειώδες γκολ, αφού πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, διένυσε όλο το γήπεδο και πλάσαρε υπέροχα τον Κοτάρσκι για το 3-0.

Το τελικό 4-0 για την Τότεναμ, διαμόρφωσε μετά από μια ακόμη εξαιρετική αντεπίθεση ο Ζοάο Παλίνια.