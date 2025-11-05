ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όρθια στο Τορίνο με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ - Τεσσάρα στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου η Τότεναμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όρθια στο Τορίνο με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ - Τεσσάρα στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου η Τότεναμ

Η Σπόρτινγκ κατάφερε με βασικούς Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να φύγει με το 1-1 από την έδρα της Γιουβέντους, ενώ η Τότεναμ νίκησε άνετα 4-0 την Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου. Εύκολο τρίποντο για Ατλέτικο.

Ατσαλάκωτη στο Τορίνο η Σπόρτινγκ! Η ομάδα της Λισαβόνας, με βασικούς τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, κατάφεραν να βάλει σε μπελάδες τη Γιουβέντους στο 12' με τον Αραούχο και παρά την ισοφάριση του Βλάχοβιτς δεν απειλήθηκε ως το τέλος του ματς και πήρε σπουδαία ισοπαλία από την «κυρία»!

 

Πολύ καλή απόδοση από τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε την πάσα-κλειδί στο πολύ ωραίο γκολ της Σπόρτινγκ, το οποίο πέτυχε με φαρμακερό διαγώνιο σουτ ο Αραούχο.

Η Γιούβε πίεσε για την ισοφάριση και κατάφερε να την βρει στο 37' όταν ο Τιράμ με υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά πάτησε στην περιοχή και έστρωσε στον Βλάχοβιτς, ο οποίος με το μυτάκι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Συντριβή για την Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου στο Λονδίνο. Η ομάδα της Δανίας, συνετρίβη 4-0 από την Τότεναμ η οποία ήταν σαρωτική και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Ο Τζόνσον στο 19' ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τα σπιρούνια.

Στο 51' μετά από ασίστ του Κόλο Μουανί, ο Οντομπέρ βρέθηκε στο σωστό σημείο και πλάσαρε σωστά γράφοντας το 2-0.

 

Ωστόσο λίγο αργότερα η ομάδα του Λονδίνου έμεινε με δέκα λόγω αποβολής του Τζόνσον με απευθείας κόκκινη κάρτα.

 

Παρά την αποβολή η Τότεναμ δεν κατέβασε ταχύτητα και στο 64' ο Φαν ντε Βεν πέτυχε ένα μεγαλειώδες γκολ, αφού πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, διένυσε όλο το γήπεδο και πλάσαρε υπέροχα τον Κοτάρσκι για το 3-0.

 

sportfm.gr

 

 

 

Το τελικό 4-0 για την Τότεναμ, διαμόρφωσε μετά από μια ακόμη εξαιρετική αντεπίθεση ο Ζοάο Παλίνια.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όρθια στο Τορίνο με Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ - Τεσσάρα στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψυχρολουσία για τον Ολυμπιακό στο 90+3', ισοφάρισε ο Πέπι για την Αϊντχόφεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κουρτουά έβγαζε, ο ΜακΆλιστερ εκτέλεσε και η Λίβερπουλ νίκησε τη Ρεάλ και την «έπιασε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη